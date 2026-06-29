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09:42 (UTC+5), 29 Июня 2026

В Уфе ушла из жизни ветеран радио, журналист и певица Фания Халитова

В Уфе на 88-м году ушла из жизни ветеран радио, журналист и певица, народная артистка Башкортостана, заслуженный работник культуры Башкирской АССР, член Союза журналистов Фания Халитова-Сулейманова.

Фото: архив радио | ГТРК «Башкортостан»
Лейла Аралбаева

Как рассказали «Башинформу» сотрудники радио «Ашкадар», Фания Байгильдиевна родилась в деревне Сыртланово Мелеузовского района. После работы в Башкирской государственной филармонии и музыкальной школе, в 1971 году перешла на работу в телерадиокомпанию «Башкортостан». В разные годы работала редактором, старшим редактором, комментатором, автором многих передач, принимала активное участие в формировании фонда.

В репертуаре певицы были башкирские и татарские народные песни, романсы и песни популярных композиторов. Певица побывала с гастролями в разных городах и районах не только Башкортостана, но и некоторых других регионов России. 

Более 30 лет Фания Халитова была автором и ведущей радиопередач «Илһам» («Вдохновение»), «Йыр менән ҡанатланып» («Песней окрылённые»), «Музыка донъяһы» («Мир музыки»), «Студияла осрашыуҙар» («Встречи в студии»), «Таныш булығыҙ» («Будьте знакомы»), «Тере хәтер» («Живая память»), «Һеҙҙә ниндәй хәлдәр бар?» («За чашкой чая»), «Халыҡ моңон халыҡ күңеленә» («Народную музыку — народу») и других.

Поддерживала проекты своего супруга – известного учёного-фольклориста, доктора филологических наук, профессора Ахмета Сулейманова (1939-2016).

«Башинформ» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.

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