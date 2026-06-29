На Московском Сабантуе выступят звезды башкирской эстрады

Как рассказала режиссер программы, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Сулпан Аскарова, артисты республики ежегодно принимают участие в этом замечательном национальном празднике. Многие из них в течение 10 лет являются постоянными участниками Московского Сабантуя.

«На сцене, которая будет расположена в "Башкирской деревне", с 14 и до 22 часов зрителей своим искусством порадуют народные артисты Башкортостана – Лилия Ишемьярова, Римма Амангильдина (вокал), Артур Гайсаров и Азат Бикчурин (курай), заслуженные артисты Башкортостана – Эльмира Юлдашева (художественное слово), Салават Мухамедьяров, Искандар Газизов (вокал), Мурат Джанизаков (курай), лауреат международных конкурсов Рафис Сирусин (вокал), Зилия Сафиуллина (художественное слово), группа "Йомак", оркестр "Бишбармак". Совместно со звездами сцены Башкортостана и Татарстана мы готовим специальную программу для официального открытия Сабантуя, в котором примут участие артисты Театра танца Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения. Основная идея программы – это единство народов, крепкие дружеские отношения между ними, гармония внутри семьи. Все это мы постараемся показать через танцы, песни, искусство», – отметила Сулпан Раилевна.

В концертных программах также примут участие самодеятельные коллективы и артисты Москвы: танцевальные коллективы «Алтын Ай», «Самрау», «Гульдар», «Булек», «Семь девушек», вокально-хореографический коллектив «Хазина», Альфия Нигматуллина, Арсен и Луиза Каримовы и другие.

Вечером на главной сцене Сабантуя для молодежи выступят заслуженный артист Башкортостана Тимур Рамазанов, группа «Йомак» и её солисты – Зульхиза Ильбакова, Радмир Исмагилов, а также оркестр «Бишбармак». Традиционно с 21 до 22 часов на сцене в «Башкирской этнодеревне» пройдет концерт-дискотека.

Организаторами сабантуя выступили правительства Москвы, Башкортостана, Татарстана и Татарская национально-культурная автономия города Москвы.

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