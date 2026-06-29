Молодёжный совет Минкульта Башкирии вошел в топ-5 рейтинга эффективности

Молодёжный совет при министерстве культуры Республики Башкортостан по итогам 2025 года вошёл в топ-5 лучших молодёжных советов при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе ведомства, в апреле 2025 года совет объединил 15 талантливых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет. Их основная цель — не только реализация творческих инициатив, но и активное участие в грантовых конкурсах. Проект совета «Культурный старт» стал победителем грантового конкурса Росмолодёжь. Гранты. Кроме того, члены совета принимают активное участие в реализации федеральной программы «Земский работник культуры».
Рейтинг формируется Министерством культуры Российской Федерации и оценивает работу советов по ключевым направлениям: проектная деятельность, грантовая активность, вовлечённость молодёжи и социальная значимость реализуемых инициатив.
«Будем и дальше продолжать вместе работать над тем, чтобы голос молодёжи был услышан на всех уровнях — от местных инициатив до федеральных программ. Алға!» – поздравил и. о. министра культуры Республики Башкортостан Фанур Шайхисламов.
Он отметил, что попадание в топ-5 — признание системной работы команды совета и его вклада в развитие молодёжной культурной политики региона.
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