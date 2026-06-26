В Уфе открылась выставка «Тура-хан. Потомки кочевников»

Торжественное открытие выставки прошло сегодня. В нём приняли участие представители министерства культуры республики, руководители республиканских музеев и учреждений культуры.

– На выставке представлены работы художников из восьми стран – такого на моём веку ещё не было, – отметил директор Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова Айрат Терегулов. – Здесь вы увидите и многожанровую живопись, графику, и войлоковаляние, декоративно-прикладное искусство, керамику. Составлена экспозиция из работ трех симпозиумов Евразийского музея кочевых цивилизаций. Мы дополнили ее экспонатами из своих фондов, и это редкий пример успешного межмузейного сотрудничества.

Директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Данир Гайнуллин рассказал, как зародилась идея выставки:

– Всё началось с поручения Главы республики Радия Хабирова создать картинную галерею в будущем Евразийском музее кочевых цивилизаций. Мы обратились к художникам, и так родился симпозиум. Место проведения — музей «Шульган-Таш» — выбрано символично: это древнейшая картинная галерея на территории России.

И. о. директора Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН Илшат Бахшиев подчеркнул синтез археологии, этнографии и современного искусства:

– Выставка получилась живой, интересной. Зрители видят артефакты, например украшения-хараусы, и одновременно понимают, как современные художники переосмысляют эти образы. Уверен, у симпозиума большие перспективы. Я бы расширил географию и добавил дополнительные новые направления, например, гончарство.