В Уфе открылась выставка «Тура-хан. Потомки кочевников»

Торжественное открытие выставки прошло сегодня. В нём приняли участие представители министерства культуры республики, руководители республиканских музеев и учреждений культуры.
– На выставке представлены работы художников из восьми стран – такого на моём веку ещё не было, – отметил директор Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова Айрат Терегулов. – Здесь вы увидите и многожанровую живопись, графику, и войлоковаляние, декоративно-прикладное искусство, керамику. Составлена экспозиция из работ трех симпозиумов Евразийского музея кочевых цивилизаций. Мы дополнили ее экспонатами из своих фондов, и это редкий пример успешного межмузейного сотрудничества.
Директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Данир Гайнуллин рассказал, как зародилась идея выставки:
– Всё началось с поручения Главы республики Радия Хабирова создать картинную галерею в будущем Евразийском музее кочевых цивилизаций. Мы обратились к художникам, и так родился симпозиум. Место проведения — музей «Шульган-Таш» — выбрано символично: это древнейшая картинная галерея на территории России.
И. о. директора Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН Илшат Бахшиев подчеркнул синтез археологии, этнографии и современного искусства:
– Выставка получилась живой, интересной. Зрители видят артефакты, например украшения-хараусы, и одновременно понимают, как современные художники переосмысляют эти образы. Уверен, у симпозиума большие перспективы. Я бы расширил географию и добавил дополнительные новые направления, например, гончарство.
Российский искусствовед, заместитель директора Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова по научной работе Светлана Игнатенко назвала выставку «удивительным праздником», который продолжил мероприятия Года единства народов России.
– Выставка занимает всего два зала, но какое новое эстетическое пространство создано в музее в Год единения народов России. С гордостью говорим о взаимосвязи стран, народов, традиций, их легендарности, эпичности. Первый зал встречает будто дыханием юрты, с ее ароматом, войлочным покровом. Евразийский музей кочевых цивилизаций пошел на то, чтобы мы вместе показали уникальные экспонаты из собрания Нестеровского музея ХХ столетия. Во втором зале встречают произведения современных художников различных стран. Спасибо за этот подарок Музею кочевых цивилизаций.
Заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина отметила, что открытие выставки совпало с проведением в Уфе Детской фольклориады.
– Символично, что все эти большие события у нас происходят в Год единства народов России. К нам на Детскую фольклориаду приехали замечательные дети – 1100 человек со всей России, представляющие культуры разных народов нашей страны. И эта выставка показывает, что Уфа – центр Евразии, центр Урала. Этнохудожественный симпозиум «Тура-хан» стал культурным явлением, традицией. Глобальная, центральная идея Главы республики, как создание Евразийского музея кочевых цивилизаций, рождает новые направления, традиции. И всё это – вклад в культурное наследие. Сейчас пишется история, на которой будут воспитываться наши дети и внуки. Эти картины – в разной технике, в разном стиле, в разном цвете – очень вдохновляют. Каждый раз организаторы симпозиума работают и над расширением географии участников. Мечтаем, что скоро у республики будет не только выставочный зал, а галерея Евразийского музея кочевых цивилизаций – свой башкирский Эрмитаж.
Выставка «Тура-хан. Потомки кочевников» будет работать в Художественном музее имени М. В. Нестерова до 2 августа 2026 года.
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