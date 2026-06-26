В Уфе Карта дружбы Фольклориады наполнилась пожеланиями на разных языках

А ещё - «новые знакомства», «связь людей, имеющих одно любимое дело», «дыхание», «яркие эмоции», «дружба народов», «возможности», «опыт», «гостеприимство и добродушие», «душа», «традиции», «молодость» и многие другие.

Особенно тронули слова почётных гостей: директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова выбрала слово «Счастье». И. о. министра культуры Республики Башкортостан Фанур Шайхисламов написал «Любовь». И действительно, именно счастьем и любовью наполнена в эти дни Уфа!

Участники Фольклориады оценили главный музей республики: «Крутой музей!».