В Уфе Карта дружбы Фольклориады наполнилась пожеланиями на разных языках

А ещё - «новые знакомства», «связь людей, имеющих одно любимое дело», «дыхание», «яркие эмоции», «дружба народов», «возможности», «опыт», «гостеприимство и добродушие», «душа», «традиции», «молодость» и многие другие.
Особенно тронули слова почётных гостей: директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова выбрала слово «Счастье». И. о. министра культуры Республики Башкортостан Фанур Шайхисламов написал «Любовь». И действительно, именно счастьем и любовью наполнена в эти дни Уфа!
Участники Фольклориады оценили главный музей республики: «Крутой музей!».
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