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16:17 (UTC+5), 26 Июня 2026

В Уфе Карта дружбы Фольклориады наполнилась пожеланиями на разных языках

Ребятам, приехавшим в Уфу на III Всероссийскую детскую Фольклориаду, предложили написать, что значит для них этот фестиваль. Самыми частыми стали слова «дружба» и «единство» - они зазвучали на десятках языков.

Фото: Эльвира Давлетбердина | Фото: Пресс-служба Национального музея РБ.
Лейла Аралбаева

А ещё - «новые знакомства», «связь людей, имеющих одно любимое дело», «дыхание», «яркие эмоции», «дружба народов», «возможности», «опыт», «гостеприимство и добродушие», «душа», «традиции», «молодость» и многие другие.

Особенно тронули слова почётных гостей: директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова выбрала слово «Счастье». И. о. министра культуры Республики Башкортостан Фанур Шайхисламов написал «Любовь». И действительно, именно счастьем и любовью наполнена в эти дни Уфа!

Участники Фольклориады оценили главный музей республики: «Крутой музей!».

Эльвира Давлетбердина пресс-служба Национального музея РБ
Эльвира Давлетбердина пресс-служба Национального музея РБ
Эльвира Давлетбердина пресс-служба Национального музея РБ
Фото: Эльвира Давлетбердина | пресс-служба Национального музея РБ
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