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19:05 (UTC+5), 24 Июня 2026

Выпущен конверт, посвящённый Музею археологии и этнографии в Уфе

Фото: конверт | Почта России
Лейла Аралбаева

Выпуск приурочен к 50-летию музея, который основали в 1976 году при Институте истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР по инициативе известного учёного-этнолога Раиля Кузеева.

На конверте изображено здание музея. Его тираж — 50 000 экземпляров.

Конверт имеет стандартную почтовую марку, стоимость которой соответствует тарифу на пересылку по РФ. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.

«В этом году вслед за выпуском почтовых конвертов, посвящённых Уфимскому федеральному исследовательскому центру РАН и Уфимскому институту глазных болезней, Почта России продолжает рассказывать о научно-исследовательских учреждениях Башкирии. Благодаря уникальным экспонатам, собранным во время экспедиций по Южному Уралу, о Музее археологии и этнографии в Уфе знают далеко за пределами нашей республики. Новый конверт сделает его известность ещё шире», — отметил директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.

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