В Национальный музей Башкирии передали зубы мамонта

Коллекция Национального музея Республики Башкортостан пополнилась окаменелыми зубами мамонта. Их на хранение передала жительница Уфы Айсылу Арасланова. Артефакты более 15 лет назад на берегу реки Белой нашел ее папа. Долгое время они хранились в гараже, потому что семья не поняла их ценность. А когда Арслановы поняли, что это окаменелые зубы, решили передать их в музей, сообщили в пресс-службе.

Образцы включат в палеонтологическую коллекцию, они будут доступны для научного изучения. В музее отметили, что подобные поступления от частных лиц имеют значение для систематизации регионального палеонтологического материала.

Ранее аналогичный экспонат передал один из первых мастеров спорта СССР по автоспорту Александр Галин.