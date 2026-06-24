В Уфе на гала-концерте Детского конкурса «Байык» выступят 550 танцоров

В этом году гала-концерт творческого состязания состоится в рамках III Всероссийской детской Фольклориады, которая проходит в столице Башкортостана 24-26 июня. Свое мастерство на «Байыке» представят 550 детей из разных городов и районов Башкортостана, а также юные танцоры из Татарстана, Санкт-Петербурга, Норильска, Сургута, Красноярска.

В этот день на сцене оживут образы башкирского эпоса, а колорит национальных костюмов и звучание народных инструментов создадут неповторимую атмосферу праздника. В рамках концерта зрители увидят выступления фольклорных коллективов, народные танцы, патриотические постановки — и все это будет пронизано элементами культурного кода республики.

Специальными гостями праздника станут лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, этно-музыкант из Оренбурга Ильшат Надыргулов, солист Национального оркестра народных инструментов РБ, лауреат международных конкурсов Арслан Умурзаков, народный артист Башкортостана Загир Исянчурин, который выступит с сыном Мусой, заслуженные артисты Башкортостана Идель Аралбаев, Алия Искужина, Радмир Хасанов и многие другие.

В этом году в отборочном туре телепроекта приняли участие более тысячи детей из Башкортостана, Татарстана, Челябинской и Оренбургской областей. В финал конкурса прошли 550 юных танцоров. Особую активность проявили участники из Абзелиловского, Учалинского, Хайбуллинского, Кармаскалинского, Дюртюлинского районов, а также из Салавата, Уфы, Сибая, Кумертау. Было представлено порядка 50 новых постановок, среди которых немало работ молодых балетмейстеров.