В Уфе на гала-концерте Детского конкурса «Байык» выступят 550 танцоров

В этом году гала-концерт творческого состязания состоится в рамках III Всероссийской детской Фольклориады, которая проходит в столице Башкортостана 24-26 июня. Свое мастерство на «Байыке» представят 550 детей из разных городов и районов Башкортостана, а также юные танцоры из Татарстана, Санкт-Петербурга, Норильска, Сургута, Красноярска.
В этот день на сцене оживут образы башкирского эпоса, а колорит национальных костюмов и звучание народных инструментов создадут неповторимую атмосферу праздника. В рамках концерта зрители увидят выступления фольклорных коллективов, народные танцы, патриотические постановки — и все это будет пронизано элементами культурного кода республики.
Специальными гостями праздника станут лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, этно-музыкант из Оренбурга Ильшат Надыргулов, солист Национального оркестра народных инструментов РБ, лауреат международных конкурсов Арслан Умурзаков, народный артист Башкортостана Загир Исянчурин, который выступит с сыном Мусой, заслуженные артисты Башкортостана Идель Аралбаев, Алия Искужина, Радмир Хасанов и многие другие.
В этом году в отборочном туре телепроекта приняли участие более тысячи детей из Башкортостана, Татарстана, Челябинской и Оренбургской областей. В финал конкурса прошли 550 юных танцоров. Особую активность проявили участники из Абзелиловского, Учалинского, Хайбуллинского, Кармаскалинского, Дюртюлинского районов, а также из Салавата, Уфы, Сибая, Кумертау. Было представлено порядка 50 новых постановок, среди которых немало работ молодых балетмейстеров.
Ежегодный телевизионный конкурс «Байык» среди исполнителей башкирского танца от 3 до 15 лет в Республике Башкортостан проводится с 2009 года. Проект способствует сохранению нематериального культурного наследия, развитию фольклора, хореографии и поддержке юных талантов. Через искусство танца ребята передают и показывают преемственность поколений. За время существования конкурс завоевал большое признание зрительской аудитории и обрел международный статус. На фестиваль съезжаются коллективы не только из нашей республики, но и других регионов России и зарубежья. В разные годы гостями конкурса были юные танцоры из Ирландии, Турции, Казахстана, Узбекистана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Греции, Осетии, Калмыкии, Татарстана, Бурятии, Хакасии, Тывы.
Сегодня «Байык» стал для многих мальчишек и девчонок первой профессиональной ступенью в большой мир искусства. Победители и дипломанты конкурса принимают участие и завоевывают новые призы на российских и международных конкурсах. Многие из них обучаются в профессиональных учебных заведениях, успешно работают в признанных коллективах республики — Государственном академическом ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова, Уфимском ансамбле песни и танца «Мирас» и других.
Конкурс вносит большой вклад в развитие фольклора и художественного творчества в Башкортостане и России. Благодаря проекту вышли в свет более 150 новых постановочных танцев, в сельских и районных клубах, школах, детских садах организованы детские хореографические ансамбли, что, в свою очередь, способствует и профессиональному росту молодых балетмейстеров. За все время существования конкурса в нем приняли участие свыше 7 тысяч детей.
Организаторы мероприятия - министерство культуры Республики Башкортостан, ТРК «Башкортостан».
Начало гала-концерта в 14.00.
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