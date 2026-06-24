Госансамбль кураистов Башкирии впервые участвует в международном фестивале

Как сообщили «Башинформу» в Башгосфилармонии, организаторы вдохновились масштабами рек всего мира: от Волги и Енисея до Сены и Хуанхэ. Башкирский коллектив специально для фестиваля подготовил премьеру программы «Звучит курай над Агиделью».
— Лично для меня участие в этом фестивале в Екатеринбурге очень приятно, так как я проходил в этом городе срочную службу и знаю, какие реки, озера есть в этих краях, — рассказал «Башинформу» музыкальный руководитель Госансамбля кураистов, заслуженный артист Башкортостана Мурат Джанизаков. — Наша прекрасная Агидель в Свердловской области не протекает, но участники фестиваля, гости и зрители вместе с нашей музыкой смогут услышать, какая у нас река — местами бурная, моментами тихая, прозрачная, как слеза, и мягкая, как руки мамы. В этой программе у нас будет все: от древних народных мелодий в звучании курая а капелла — исполняет только ансамбль кураистов из 20 человек, до рок-н-ролла с участием наших музыкантов Курай-бенда.
В течение четырех дней Международный фестиваль «Безумные дни» объединит 3 хора, 10 оркестров, 13 дирижеров, 13 ансамблей и более 40 солистов. Идея фестиваля — услышать, открыть для себя как можно больше музыки и коллективов и солистов за короткий период времени.
— «Безумные дни» — интересный форум. О нем нам с теплотой рассказали наши коллеги из Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан, которые принимали участие в этом фестивале три года назад, — поделился солист и концертный директор Государственного ансамбля кураистов РБ Ильнур Акбаев. – Нашему коллективу всего три года, но приглашение на этот форум говорит о том, что нас уже знают на Урале. Нам это очень приятно.
Выступления Государственного ансамбля кураистов Республики Башкортостан запланированы 27 июня в Театре юного зрителя и вечером в саду Вайнера.
Международный фестиваль «Безумные дни» — российская версия одного из самых известных и популярных ежегодных фестивалей в мире La Folle Journee, существующего с 1995 во французском Нанте. Форум «Безумные дни» в Екатеринбурге проводится с 2015 года с разрешения создателя фестиваля Рене Мартена. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Фестиваль демонстрирует разнообразие музыкальных жанров и музыкальных составов: от инструментальных дуэтов, различных ансамблей и хоров — до камерных, духовых и симфонических оркестров.
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