Элвин Грей выступил в Москве на фестивале «Голоса мира»

— Фестиваль «Голоса мира» доказал: музыка — это универсальный язык, который стирает границы и объединяет детей со всей планеты! — поделился артист в своём телеграм-канале. — Спасибо организаторам за этот мост дружбы и творчества, а всем участникам и зрителям — за то, что сделали этот вечер по-настоящему живым и незабываемым!

Фестиваль «Голоса мира» — это масштабное международное событие, которое объединяет детей, подростков и молодых артистов из разных стран.

В 2026 году фестиваль прошел в Москве с 16 по 21 июня. Его девиз — «Вклад в будущее: единство через искусство и спорт». Инициатор и организатор – президент Международного артистического творческого содружества (МАТС) Николай Агутин. Проект проходит при поддержке Россотрудничества и министерства культуры РФ.

В фестивале участвовали более 500 артистов, спортсменов и творческих участников в возрасте от 6 до 40 лет из 89 регионов России и более 20 стран мира.