Пятница, 26 Июня 2026
|
Уфа
+21 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
19:33 (UTC+5), 23 Июня 2026

Элвин Грей выступил в Москве на фестивале «Голоса мира»

Элвин Грей (народный артист Башкортостана Радик Юльякшин) выступил в Москве на фестивале «Голоса мира». Артист спел популярную песню из репертуара Васили Фаттаховой «Туган як».

Фото: Элвин Грей | Телеграм-канал
Лейла Аралбаева
— Фестиваль «Голоса мира» доказал: музыка — это универсальный язык, который стирает границы и объединяет детей со всей планеты! — поделился артист в своём телеграм-канале. — Спасибо организаторам за этот мост дружбы и творчества, а всем участникам и зрителям — за то, что сделали этот вечер по-настоящему живым и незабываемым!

Фестиваль «Голоса мира» — это масштабное международное событие, которое объединяет детей, подростков и молодых артистов из разных стран.

В 2026 году фестиваль прошел в Москве с 16 по 21 июня. Его девиз — «Вклад в будущее: единство через искусство и спорт». Инициатор и организатор – президент Международного артистического творческого содружества (МАТС) Николай Агутин. Проект проходит при поддержке Россотрудничества и министерства культуры РФ.

В фестивале участвовали более 500 артистов, спортсменов и творческих участников в возрасте от 6 до 40 лет из 89 регионов России и более 20 стран мира.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru