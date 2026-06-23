Ушел из жизни народный артист РСФСР Михаил Ножкин

22 июня 2026 года на 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР, актёр, поэт и драматург Михаил Иванович Ножкин. О его смерти сообщил Союз кинематографистов России.

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Он окончил строительный техникум и Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, после чего был принят в его труппу.

Широкую известность актёру принесла роль разведчика Павла Синицына в культовом фильме «Ошибка резидента» (1968), где прозвучала ставшая его визитной карточкой песня «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Вершиной своего творчества Ножкин считал роль белого офицера Вадима Рощина в многосерийной киноэпопее «Хождение по мукам» (1974–1977).

За свою карьеру он снялся в таких картинах, как «Освобождение», «Юность Петра», «В начале славных дел», «Одиночное плавание» и «Ответный ход». Ножкин также был автором песен «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия» и гимна движения «Бессмертный полк».

Михаил Ножкин состоял в Союзе кинематографистов с 1973 года, в Союзе писателей — с 1995 года, с 2018 по 2025 год был сопредседателем его правления. Он также входил в состав Общественного совета при Следственном комитете РФ и Центрального штаба «Бессмертного полка России».

Артист был награждён орденами «Знак Почёта», Почёта, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Александра Невского, удостоен Государственной премии РСФСР.