Фильм из Башкирии стал участником кинофестиваля «Евразия-Кинофест»

Художественный фильм киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова «Не оставляйте нас!» впервые стал участником фестиваля. Он был представлен в конкурсной программе Международного кинофестиваля «Евразия-Кинофест», который прошёл в Сочи с 13 по 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры республики.
Фильм «Не оставляйте нас!» создан по мотивам произведений известного писателя Айгиза Баймухаметова, в том числе книг «Не оставляй, мама!», «Дети улиц», «Детство без сказок» и других. Режиссёром-постановщиком картины выступила Вилюра Исяндавлетова, автором сценария – кинодраматург Магафур Тимербулатов, главным продюсером – директор киностудии Юнир Аминев. Музыку к фильму написал Камиль Абдуллин.
Картина создана при поддержке министерства культуры Республики Башкортостан и на средства гранта Главы Республики Башкортостан.
В этом году фестиваль объединил 700 кинематографистов из 53 стран мира. Мероприятие проходило под девизом: «Кино – культура, история, наследие, образ». За дни проведения фестиваля его площадки посетили 45 тысяч зрителей.
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