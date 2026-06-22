В Уфе утвердили границы ряда памятников культнаследия

Соответствующие постановления правительства подписал премьер-министр Андрей Назаров. Документы утверждают режимы использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территории данных зон.

Кирха Евангелическо-Лютеранская построена в 1909–1910 годах на средства уфимской благотворительницы А.-Е. Л. Фек. Освящена 31 января 1910 года. Прихожанами были в основном переселенцы из Германии и Прибалтики (немцы, латыши, эстонцы), поэтому богослужения проводили на немецком, латышском и эстонском языках. В начале 1920-х годов здание национализировали. В 1927 году заключили договор о бессрочном пользовании с Уфимским евангелическо-лютеранским обществом, но в июле 1930 года договор расторгли — и кирху передали Уфимскому паровозоремонтному заводу (позже — тепловозоремонтный). После этого здание неоднократно перестраивали и использовали как склад. Община возродилась в феврале 2000 года, в августе того же года здание верующим вернули. В 2008–2012 годах провели масштабную реставрацию: восстановили исторический облик фасада, архитектурных элементов и интерьера.

Сегодня это не только действующий храм (здесь проходят богослужения), но и культурный центр: регулярно устраивают концерты органной и классической музыки, выставки, образовательные мероприятия.

Парк культуры и отдыха имени Ивана Якутова появился в начале ХХ века как Сад общества трезвости. В июле 1904 года была установлена ограда парка, разбиты аллеи, поставлены парники и оранжереи, установлены скамейки. В 1918 году сад получил своё нынешнее название в честь Ивана Якутова – революционера 1905 года и первого председателя Уфимского городского совета. В апреле-мае 1918 года здесь были похоронены рабочие-железнодорожники и красногвардейцы, погибшие в боях против белогвардейского атамана Дутова.

В 1952 году здесь открыли бюст Якутову работы Тамары Нечаевой. 10 мая 1953 года открылась детская железная дорога, которая действует и сейчас. В 1967 году открыт мемориальный комплекс, посвящённый памяти борцов за победу Советской власти, захороненных здесь в 1918 году.

В 1878 году в Уфе была организована добровольная пожарная дружина — «Вольно-пожарное общество». После одного из пожаров 1904 года лесопромышленник Степан Манаев, пристань которого отстояли дружинники-пожарные, в знак благодарности подарил им одноэтажный деревянный дом для устройства пожарного депо. В 1907 году для пожарной части построили двухэтажное кирпичное здание депо с пристроенной к нему каланчой на 32 метра. Сегодня здание занимает 2-я пожарная часть Уфы, расположенная по Ленина, 67.