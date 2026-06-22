В Уфе молодежный проект «Самауырлы Ритайым» получил официальный статус

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил администрации Уфы оказать содействие организаторам в подготовке документации, взаимодействии с правоохранительными и медицинскими службами, а также в организации охраны и контроля площадки.
— «Ритайым» — это не просто название нашего проекта. Это живая нить, связывающая нас с историей и культурой молодёжи, — рассказали организаторы. — Ещё наши родители в молодости выходили на «народные гулянья» — на «пятачок», где пели башкирские песни, танцевали, знакомились и дружили.
Как пояснили «Башинформу» организаторы, «Самауырлы Ритайым» — это продолжение вечной идеи в новой, современной форме. За семь лет пройден путь от небольших дружеских встреч до многотысячных народных праздников. По подсчётам, на «Самауырлы Ритайым» было создано более 50 молодых семей.
Открытие сезона этого года собрало более 3000 человек — это лучшее подтверждение того, что проект стал по-настоящему народным и вышел за рамки просто городского события.
Открытие нового сезона состоится 24 июня в 20.00 на Набережной реки Белой.
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