В Башкирии создали казачий историко-культурный центр

Согласно документу, немецкий историко-культурный центр – филиал Дома дружбы народов РБ закрывается. В месячный срок Дому дружбы народов поручено внести соответствующие изменения в устав и представить его в региональные минземимущества и минкультуры, поставить новый ИКЦ на учет в налоговом органе и изыскать штатные единицы для него.

Администрации города Октябрьского поручено оказать содействие Казачьему ИКЦ и предоставить ему помещение. Расходы предписано осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных источников. Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя премьер-министра правительства РБ Урала Кильсенбаева.

Отметим, 20-21 июня в Октябрьском прошел XII Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Распахнись, душа казачья!».