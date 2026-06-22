В Башкирии рассказали о событиях в рамках Детской фольклориады

Сегодня на оперативном совещании правительства Башкирии и. о. министра культуры Фанур Шайхисламов раскрыл подробности программы III Всероссийской детской фольклориады.

Мероприятия стартуют 24 июня. На площади перед Государственным концертным залом «Башкортостан» будет организован Хоровод Дружбы. Он плавно перейдет в парад участников, шествие которого пройдет по улице Ленина. Общая численность юных артистов, принимающих участие в этих мероприятиях, составит 1200 человек.

Торжественное открытие состоится на Советской площади с шести до десяти часов вечера. Гости из всех регионов России и представители Башкортостана покажут фееричную концертную программу.

Во второй день, 25 июня, в четырех парках Уфы – «Первомайском», «Дёмском», имени Ивана Якутова, а также в сквере «Волна» с 11 до 17 часов состоятся концертные программы коллективов и солистов Фольклориады. Также в парках пройдут мастер-классы по хореографии, музыке, пению, декоративно-прикладному искусству, национальным играм, флешмобы, а также выставки предметов быта, одежды и украшений народов Башкортостана.

Завершится Фольклориада 26 июня церемонией закрытия на Советской площади.

Также организаторы напомнили хедлайнеров Фольклориады. 24 июня на главную сцену на Советской площади выйдет заслуженная артистка России Марина Девятова, 25 июня выступит фолк-группа «Ай йола», а 26 июня фестиваль завершит этно-шоу Zainetdin.

Ранее «Башинформ» публиковал ответы на 10 вопросов о том, как в Уфе пройдет III Всероссийская детская фольклориада.