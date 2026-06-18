В Уфе пройдет фестиваль башкирского языка «Мин башҡортса һөйләшәм»

Фестиваль пройдет в формате open-air концерта и станет площадкой для популяризации башкирского языка через современную музыку, живое общение и культурное взаимодействие. Главная цель проекта — показать, что башкирский язык является не только важной частью национального наследия, но и естественным языком современной городской культуры.

В 2026 году организаторы делают основной акцент на музыкальной составляющей проекта. Гостей ждут масштабный концерт под открытым небом с участием современных исполнителей и разнообразные мастер-классы на башкирском языке. Благодаря музыке, творчеству и живой атмосфере фестиваль будет способствовать повышению интереса к башкирскому языку, формированию его позитивного образа среди молодежи и развитию современной национальной культуры.

«Фестиваль „Мин башҡортса һөйләшәм“ показывает, что башкирский язык может звучать современно, ярко и быть частью повседневной жизни молодежи. В этом году мы делаем акцент на музыке, ведь именно она помогает привлечь внимание к родному языку и культуре. Наша цель — создать пространство, где говорить по-башкирски становится естественно, интересно и престижно», — прокомментировала «Башинформу» директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

Фестиваль стартует в 18.00 и продлится в течение пяти часов. Вход свободный (6+).

Фестиваль проводится при поддержке Фонда грантов Главы РБ. Организаторами мероприятия выступают АНО «Центр сэсэнов», АНО по сохранению и развитию башкирского языка, администрация Уфы.

История фестиваля началась в 2019 году. В 2026 году фестиваль пройдет в третий раз и продолжит объединять людей разных возрастов вокруг родного языка и культуры. Особенно успешным стал фестиваль 2024 года, который включал образовательные и творческие площадки, мастер-классы, театральные постановки и поэтические выступления. В течение дня участники знакомились с башкирскими традициями, ремеслами и культурой, а вечерний open-air концерт собрал более 8 тысяч зрителей. Фестиваль получил широкий общественный отклик и подтвердил высокий интерес жителей республики к современным форматам популяризации башкирского языка.