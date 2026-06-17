Портрет Мустая Карима показали на всероссийских выставках в Москве

Всероссийский художественный проект «Мой герой Великой Отечественной войны» объединил известных художников, членов Союза художников России, из 28 субъектов России. В экспозиции, представленной в Общественной палате Российской Федерации в Москве, до конца июня можно увидеть портреты героев из разных регионов.

Республику Башкортостан в проекте представила член Союза художников России, Союза художников Республики Башкортостан, Московского союза художников, Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, заслуженный художник Башкортостана, лауреат Молодежной госпремии имени Шайхзады Бабича Чулпан Билалова. Для всероссийского проекта талантливый живописец написала портрет выдающегося башкирского поэта, прозаика и драматурга, принимавшего участие в освобождении Украины, Молдавии и Югославии, народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

На фронте великий поэт и писатель служил сотрудником газеты «За честь Родины» Воронежского фронта и фронтовой газеты 3-го Украинского фронта. В 1963 году Мустай Карим стал народным поэтом Башкортостана. В 1984 году за повесть «Долгое-долгое детство» и пьесу «Не бросай огонь, Прометей!» писателю присудили Ленинскую премию. В 1985 году Мустай Карим дописал повесть «Помилование», основанное на фронтовой истории. Произведения Мустая Карима переведены на десятки языков России и мира.