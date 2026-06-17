Портрет Мустая Карима показали на всероссийских выставках в Москве

Всероссийский художественный проект «Мой герой Великой Отечественной войны» объединил известных художников, членов Союза художников России, из 28 субъектов России. В экспозиции, представленной в Общественной палате Российской Федерации в Москве, до конца июня можно увидеть портреты героев из разных регионов.
Республику Башкортостан в проекте представила член Союза художников России, Союза художников Республики Башкортостан, Московского союза художников, Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, заслуженный художник Башкортостана, лауреат Молодежной госпремии имени Шайхзады Бабича Чулпан Билалова. Для всероссийского проекта талантливый живописец написала портрет выдающегося башкирского поэта, прозаика и драматурга, принимавшего участие в освобождении Украины, Молдавии и Югославии, народного поэта Башкортостана Мустая Карима.
На фронте великий поэт и писатель служил сотрудником газеты «За честь Родины» Воронежского фронта и фронтовой газеты 3-го Украинского фронта. В 1963 году Мустай Карим стал народным поэтом Башкортостана. В 1984 году за повесть «Долгое-долгое детство» и пьесу «Не бросай огонь, Прометей!» писателю присудили Ленинскую премию. В 1985 году Мустай Карим дописал повесть «Помилование», основанное на фронтовой истории. Произведения Мустая Карима переведены на десятки языков России и мира.
Художественный проект, направленный на сохранение исторической памяти, связывающей все регионы страны, инициировали в мае 2025 года художник Мира Аргунова и музыкант Александра Старостина. В течение года в рамках проекта прошло четыре выставки во Владивостоке и Москве.
— Выставка портретов героев Великой Отечественной войны — визуальный гимн единству многонационального народа России. На портретах можно увидеть отважных воинов из Дальнего Востока, Сибири, Кавказа, Центральной России, Русского Севера и Юга. Разные судьбы, разные лица, но одна общая цель — защита Родины. За каждым портретом стоит внушительный объем кропотливой работы. Художники изучали архивы, общались с потомками героев, стремились передать не только черты лица, но и силу духа. Концепция проекта выстроена так, чтобы подчеркнуть, что Победа ковалась общими усилиями и вклад каждого региона, каждой семьи бесценен. Надеюсь, что лица героев останутся в памяти зрителей как символ мужества, сплочённости и любви к Родине, — рассказала куратор и участник проекта, член Союза художников России Мира Аргунова.
На выставке можно увидеть портреты маршала Советского Союза Ивана Конева, Героев Советского Союза Зои Космодемьянской, Сергея Асямова, Василия Борисова, Магомеда Гаджиева, Михаила Доможакова, Евгении Жигуленко, Николая Зеленова, Темирея Казакова, Александра Костина, Георгия Лопатина, Тита Новикова, Федора Охлопкова, Петра Панова, Николая Позевалкина, Григория Речкалова, Амет-Хана Султана, Магубы Сыртлановой и Жамбыла Тулаева, кавалеров трех боевых орденов Семена Номоконова и Михаила Вуквола, народного писателя Башкортостана Мустая Карима, фронтовика и художника, почетного гражданина Сахалинской области Семена Соболева и ныне живого ветерана, участника войны с Японией Бориса Рыгина, стойкого политрука Петра Боцманова, а также деда и отца художников проекта, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны, Александра Вершинина и Ивана Склокина.
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