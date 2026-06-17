Башкирский курай впервые прозвучал в Таиланде: Рамил Гайзуллин выступил с «Русскими сезонами»

Заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан, мультиинструменталист и основатель Национального оркестра народных инструментов РБ Рамил Гайзуллин впервые представил башкирский курай на сцене Королевства Таиланд. Его выступление состоялось в рамках проекта «Русские сезоны» на концертных площадках Бангкока.

Главным событием стал гала-концерт «Из России с любовью» 12 июня, в День России, который прошёл в Yamaha Music Hall совместно с солистами Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной под руководством художественного руководителя, заслуженного артиста России, профессора Дмитрия Дмитриенко. Среди почётных гостей вечера были Чрезвычайный и Полномочный посол России в Таиланде Евгений Томихин, премьер-министр Королевства и главы дипломатических миссий других государств.

Особое внимание зрителей привлёк Рамил Гайзуллин. Виртуозное исполнение на курае — народном духовом инструменте — стало настоящим открытием для таиландской публики, ведь в Королевстве этот инструмент звучал впервые.

«Для меня огромная честь впервые представить башкирский курай на земле Таиланда, — поделился маэстро. — Особенно приятно было видеть в зале земляков из Уфы и других городов — они пришли поддержать, приветствовали на башкирском языке, и это было очень трогательно».

После выступления посол Евгений Томихин тепло поблагодарил артистов, отметив, что курай «очень удивил». В знак дружбы и культурного обмена Рамил Гайзуллин торжественно вручил послу башкирский национальный инструмент, который теперь займёт достойное место в посольстве.