Башкирский курай впервые прозвучал в Таиланде: Рамил Гайзуллин выступил с «Русскими сезонами»

Заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан, мультиинструменталист и основатель Национального оркестра народных инструментов РБ Рамил Гайзуллин впервые представил башкирский курай на сцене Королевства Таиланд. Его выступление состоялось в рамках проекта «Русские сезоны» на концертных площадках Бангкока.
Главным событием стал гала-концерт «Из России с любовью» 12 июня, в День России, который прошёл в Yamaha Music Hall совместно с солистами Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной под руководством художественного руководителя, заслуженного артиста России, профессора Дмитрия Дмитриенко. Среди почётных гостей вечера были Чрезвычайный и Полномочный посол России в Таиланде Евгений Томихин, премьер-министр Королевства и главы дипломатических миссий других государств.
Особое внимание зрителей привлёк Рамил Гайзуллин. Виртуозное исполнение на курае — народном духовом инструменте — стало настоящим открытием для таиландской публики, ведь в Королевстве этот инструмент звучал впервые.
«Для меня огромная честь впервые представить башкирский курай на земле Таиланда, — поделился маэстро. — Особенно приятно было видеть в зале земляков из Уфы и других городов — они пришли поддержать, приветствовали на башкирском языке, и это было очень трогательно».
После выступления посол Евгений Томихин тепло поблагодарил артистов, отметив, что курай «очень удивил». В знак дружбы и культурного обмена Рамил Гайзуллин торжественно вручил послу башкирский национальный инструмент, который теперь займёт достойное место в посольстве.
Программа «Русских сезонов» включала не только концерты, но и просветительскую часть. Мастер-класс Рамила Гайзуллина вызвал живой интерес у местных музыкантов. Среди участников оказался уроженец башкирского Сибая, и маэстро лично показал ему приёмы игры на курае.
Также в концертах приняли участие солисты Анна Сиднина и Борис Дьяков, исполнившие романс «Дорогой длинною» и «Подмосковные вечера», а мультиинструменталист Александр Усков поразил публику импровизацией на пиле.
Имя Рамила Гайзуллина известно далеко за пределами Башкортостана, он неизменно представляет богатую культуру республики на самых престижных площадках страны и мира. В 2025 году он выступал на XVIII Зимнем фестивале искусств в Сочи по личному приглашению Юрия Башмета, представлял республику на гала-концерте всероссийского проекта «Современная музыкальная карта России» в московском Национальном центре «Россия», а также впервые познакомил хабаровчан с магией курая на Дальневосточном фестивале «На Амурских просторах». В репертуаре маэстро – более ста башкирских народных мелодий, с 2018 года он выступает в том числе как дирижёр с коллективами России и зарубежья.
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