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11:30 (UTC+5), 17 Июня 2026

Башкирский курай впервые прозвучал в Таиланде: Рамил Гайзуллин выступил с «Русскими сезонами»

Фото: АНО «Русские сезоны» | предоставлено организатором

Заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан, мультиинструменталист и основатель Национального оркестра народных инструментов РБ Рамил Гайзуллин впервые представил башкирский курай на сцене Королевства Таиланд. Его выступление состоялось в рамках проекта «Русские сезоны» на концертных площадках Бангкока.

Главным событием стал гала-концерт «Из России с любовью» 12 июня, в День России, который прошёл в Yamaha Music Hall совместно с солистами Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной под руководством художественного руководителя, заслуженного артиста России, профессора Дмитрия Дмитриенко. Среди почётных гостей вечера были Чрезвычайный и Полномочный посол России в Таиланде Евгений Томихин, премьер-министр Королевства и главы дипломатических миссий других государств.

Особое внимание зрителей привлёк Рамил Гайзуллин. Виртуозное исполнение на курае — народном духовом инструменте — стало настоящим открытием для таиландской публики, ведь в Королевстве этот инструмент звучал впервые.

«Для меня огромная честь впервые представить башкирский курай на земле Таиланда, — поделился маэстро. — Особенно приятно было видеть в зале земляков из Уфы и других городов — они пришли поддержать, приветствовали на башкирском языке, и это было очень трогательно».

После выступления посол Евгений Томихин тепло поблагодарил артистов, отметив, что курай «очень удивил». В знак дружбы и культурного обмена Рамил Гайзуллин торжественно вручил послу башкирский национальный инструмент, который теперь займёт достойное место в посольстве.

АНО «Русские сезоны» предоставлено организатором
АНО «Русские сезоны» предоставлено организатором
АНО «Русские сезоны» предоставлено организатором
АНО «Русские сезоны» предоставлено организатором
АНО «Русские сезоны» предоставлено организатором
АНО «Русские сезоны» предоставлено организатором
АНО «Русские сезоны» предоставлено организатором
АНО «Русские сезоны» предоставлено организатором
АНО «Русские сезоны» предоставлено организатором
Фото: АНО «Русские сезоны» | предоставлено организатором
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Программа «Русских сезонов» включала не только концерты, но и просветительскую часть. Мастер-класс Рамила Гайзуллина вызвал живой интерес у местных музыкантов. Среди участников оказался уроженец башкирского Сибая, и маэстро лично показал ему приёмы игры на курае.

Также в концертах приняли участие солисты Анна Сиднина и Борис Дьяков, исполнившие романс «Дорогой длинною» и «Подмосковные вечера», а мультиинструменталист Александр Усков поразил публику импровизацией на пиле.

Имя Рамила Гайзуллина известно далеко за пределами Башкортостана, он неизменно представляет богатую культуру республики на самых престижных площадках страны и мира. В 2025 году он выступал на XVIII Зимнем фестивале искусств в Сочи по личному приглашению Юрия Башмета, представлял республику на гала-концерте всероссийского проекта «Современная музыкальная карта России» в московском Национальном центре «Россия», а также впервые познакомил хабаровчан с магией курая на Дальневосточном фестивале «На Амурских просторах». В репертуаре маэстро – более ста башкирских народных мелодий, с 2018 года он выступает в том числе как дирижёр с коллективами России и зарубежья.

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