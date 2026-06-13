В Уфе ушла из жизни народная артистка Башкирии Зиля Саетова

Саетова Зиля Хадыевна родилась в деревне Азикеево Белорецкого района Башкортостана. В 1991 году окончила театральный факультет Уфимского государственного института искусств. Трудовую деятельность начала в Башкирском государственном академическом театре драмы им. Мажита Гафури.

За время работы в Национальном молодежном театре РБ Зиля Саетова проявила себя как самобытная актриса, сыграв более 45 ролей в башкирской, зарубежной, российской драматургии и показав владение индивидуальной исполнительской техникой.

Ее первая роль Сладкоежки в знаменитом спектакле «О чем грустит Акбай?» по пьесе Т.Миннулина хорошо знакома детскому и взрослому зрителю Республики Башкортостан. Далее следуют роли: Бабушки («Пугало» П.Барбазюка), Ханбикэ («Тахир и Зухра» Ф.Бурнаша). Трудно ограничить амплуа З.Саетовой какими-то рамками, однако всех ее героев отличает лиричность. В репертуаре актрисы совершенно разные по характеру образы: Иркабика («Похищение девушки» М.Карима), Фаниля («Шаура» М.Бурангулова). С переходом на возрастные роли ее искусству стали присущи психологическая характерность, сатирическая заостренность, индивидуальность. Даже в эпизодической роли З. Саетова умела отыскать жизненную правду и на этой основе создать живой образ. Зифа («Амазонки» С. Латыпова), Нурания («Приехали девушки в село» Н.Гаитбая), Нурзида («Жених для шести невест» Т.Миннуллина) — все роли З.Саетовой разного возраста, характера, темперамента, социального положения, но объединяет их одно — это сильные личности, волевые женщины, несломленные судьбой и испытанием. Обладая способностью моментальной импровизации, блистательно исполняла характерные роли.

Зиля Хадыевна Саетова не раз была награждена дипломами театра по итогам театральных сезонов «За высокое исполнительское мастерство и яркое раскрытие характеров героев».

В 2011 году за большие заслуги в области театрального искусства ей присудили почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан», в 2022 году — народный артист Башкортостана.

Высокопрофессиональная актриса с прекрасной органикой и пластикой, великолепными вокальными данными с необычайной отдачей воплощала свои роли, которые публика запомнила надолго.

Зиля Саетова, являясь замечательной актрисой, щедро делилась опытом и мастерством с молодыми артистами театра, принимала самое активное участие в жизни родного театра.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.