Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщает пресс-служба Театра российской армии. Актрисе было 84 года, она ушла после продолжительной болезни.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина… Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса. О прощании сообщим дополнительно в ближайшее время», — говорится в сообщении.

С 1963 года служила в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, с 1965 года работала на киностудии «Ленфильм», с 1974 года — в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина (ныне — Александринский театр). В 1984 году была приглашена в труппу Центрального академического театра Российской армии.

В кино Людмила Чурсина сыграла более 100 ролей. Первая серьезная роль досталась Людмиле Алексеевне в картине «Донская повесть». Потом последовали главные роли в картинах, которые стали классикой советского кинематографа: «Виринея», «Журавушка», «Олеся», «Любовь Яровая», «На семи ветрах», «Два билета на дневной сеанс», «Туманность Андромеды», «Щит и меч», «Адъютант его превосходительства» и другие картины. Чурсина дважды играла императрицу Екатерину I («Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и «Демидовы»).

«Башинформ» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.