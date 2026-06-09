В Уфе ушел из жизни журналист и писатель Нияз Алсынбаев

9 июня в Уфе после продолжительной болезни скончался наш коллега, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан Нияз Алсынбаев. Ему было всего 63 года. О его уходе из жизни сообщили коллеги с ГТРК «Башкортостан».

Нияз Забихович родился 1 мая 1963 года в деревне Ишмурзино Баймакского района. После окончания историко-английского факультета БГПУ работал учителем английского языка в сельской школе. В журналистику пришёл в 1989 году, начав свой путь корреспондентом Госкомитета по ТВ и радиовещанию БАССР.

Он прошёл путь от рядового журналиста до заместителя начальника службы радиовещания ГТРК «Башкортостан». С 2004 года руководил музыкально-информационным каналом «Юлдаш».

Нияз Забихович известен как ведущий общественно-политических программ «Майдан», «Даира» и цикла радиофельетонов «Крапива», а также как автор и ведущий проектов «Личное мнение» и «Шежере». В 2013 году он получил главный приз Всероссийского конкурса среди телерадиокомпаний РФ «Голос Евразии» в номинации «Лучший радиоведущий».

Кроме работы в журналистике, Нияз Забихович занимался литературным творчеством. Его первые рассказы были опубликованы в республиканских газетах и журналах, а позже вышла книга приключенческих повестей «Таинственный странник».

«Башинформ» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.