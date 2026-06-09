Представители Башкирии стали лауреатами конкурса «10 лучших газет России»

Экспертный совет конкурса проанализировал дизайн и контент газет, веб-сайты, проектную деятельность и работу редакций в социальных сетях.

С 2025 года в конкурсе введена специальная номинация для глав городов и муниципальных районов, принимающих активное участие в развитии информационного пространства территорий и реализующих совместные проекты с местными изданиями. Так, в спецноминации «Лучший глава города / района» (совместная деятельность с местным изданием по развитию территории) лауреатами стали глава администрации Стерлитамакского района Рита Самигуллина и глава администрации Благоварского района Марат Юсупов.

В номинации «Лучшие проекты и очерки, посвященные СВО» в число победителей вошли газеты «Аскинская новь» за проект «Край воинов», «Бакалинские зори» за цикл публикаций «СВОих не бросаем» и «Стерлитамакский рабочий» за проект «По зову сердца».

В номинации «Лучшие общественные проекты» в списке победителей – газеты «Сельские нивы» города Стерлитамака за совместную с администрацией района акцию «Признание года», в номинации «Лучшие проекты и очерки, посвященные здоровому образу жизни и преодолению болезней» – газета «Восход» города Ишимбая за проект «Ишимбай спортивный». В номинации «Лучшие проекты, посвященные развитию территорий» – «Деловой мир Башкортостана» города Уфы за проект, посвященный жизни и развитию агропромышленного комплекса.

В номинации «Лучшие проекты о земляках» – газета «Асылыкуль» города Давлеканово за проект «Дорогу молодым».

В номинации «Лучшие издательские проекты» победила газета «Путь Октября» города Мелеуза с книгой «История завода – их судьба», в номинации «Лучшая работа издания в онлайне» – «Благоварские вести» села Языково за сообщество «Благоварские вести» и «Зианчуринские зори» села Исянгулово.

Торжественная церемония награждения победителей проходит в городах и районах лучшей десятки: Москве, Челябинске, Липецке, Воронеже, Задонске, Дивногорске, а в этом году – планируется в Воронежской области. Награждение дипломантов – участников медиафорума «Вся Россия» традиционно происходит в Сочи.

Конкурс учреждён Союзом журналистов России и журналом «Журналистика и медиарынок». Конкурс «10 лучших газет России» проводится с 2014 года и его главной целью является сбор и распространение информации об опыте российской прессы по созданию и распространению общественно значимого контента.