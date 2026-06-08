В Уфе началась постановка балета по русской сказке

По словам хореографа, балет остаётся в жанре сказки – романтичной и волшебной, что соответствует ожиданиям зрителей.

Как рассказали в театре, новая версия балета существенно отличается от предыдущей постановки 2019 года (хореограф – Иван Васильев, стиль – ар‑деко). В новом спектакле действие разворачивается в рамках одной эпохи. Костюмы соединяют элементы советской моды 30‑х годов и русского национального костюма. Декорации от предыдущей постановки сохранены и обновлены фрагментарно, готовятся новые костюмы.

«По сравнению с предыдущей постановкой меняется не только хореография, но и несколько сцен. Фактически это новая версия спектакля: раньше мы переносили действие в современность, а теперь решили остаться в одной эпохе. Нам показалось, что так сюжет получится более целостным, – отметил художник‑постановщик, народный артист РБ Иван Складчиков. – В костюмах мы соединяем элементы советской моды 30‑х годов и русского национального костюма. Удивительно, но эти два стиля прекрасно сочетаются. В итоге получилась настолько новая версия спектакля, что она серьёзно отличается от предыдущих постановок».

Музыкальный руководитель, дирижёр‑постановщик – народный артист РБ, лауреат премии «Золотая маска» Артём Макаров; художник по свету заслуженный работник культуры РБ Сердар Чарыев. В балете активно задействованы молодые артисты.

Ранее мы сообщали, что в Башкирском театре оперы и балета может появиться балет «Иван Грозный».