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05:20 (UTC+5), 08 Июня 2026

В Уфе началась постановка балета по русской сказке

В Башкирском академическом театре оперы и балета идут репетиции балета «Конёк‑Горбунок» в постановке народного артиста Башкортостана Рината Абушахманова. В основе сюжета – известная одноимённая русская народная сказка в стихах Петра Ершова.

Фото: Олег Меньков | пресс-служба Башкирского академического театра оперы и балета
Лейла Аралбаева

По словам хореографа, балет остаётся в жанре сказки – романтичной и волшебной, что соответствует ожиданиям зрителей.

Как рассказали в театре, новая версия балета существенно отличается от предыдущей постановки 2019 года (хореограф – Иван Васильев, стиль – ар‑деко). В новом спектакле действие разворачивается в рамках одной эпохи. Костюмы соединяют элементы советской моды 30‑х годов и русского национального костюма. Декорации от предыдущей постановки сохранены и обновлены фрагментарно, готовятся новые костюмы.

«По сравнению с предыдущей постановкой меняется не только хореография, но и несколько сцен. Фактически это новая версия спектакля: раньше мы переносили действие в современность, а теперь решили остаться в одной эпохе. Нам показалось, что так сюжет получится более целостным, – отметил художник‑постановщик, народный артист РБ Иван Складчиков. – В костюмах мы соединяем элементы советской моды 30‑х годов и русского национального костюма. Удивительно, но эти два стиля прекрасно сочетаются. В итоге получилась настолько новая версия спектакля, что она серьёзно отличается от предыдущих постановок».

Музыкальный руководитель, дирижёр‑постановщик – народный артист РБ, лауреат премии «Золотая маска» Артём Макаров; художник по свету заслуженный работник культуры РБ Сердар Чарыев. В балете активно задействованы молодые артисты.

Ранее мы сообщали, что в Башкирском театре оперы и балета может появиться балет «Иван Грозный».

афиша пресс-служба Башкирского академического театра оперы и балетаафиша пресс-служба Башкирского академического театра оперы и балета
Фото: афиша | пресс-служба Башкирского академического театра оперы и балета
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