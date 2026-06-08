У народного артиста Башкирии Айдара Галимова скончался отец

Певец, народный артист Башкортостана Айдар Галимов сообщил о смерти отца — Миннигани Бахтигановича Галимова. Постом с трогательным видео он поделился на своих страницах в соцсетях.

«Прощай, Отец… Ты был сильным и добрым. Старался дать нам отцовское воспитание, которого и сам не видел. Спасибо тебе за всё. Мы тебя очень любили, любим и никогда не забудем. Пусть твое место будет в раю», — написал артист на татарском языке.

В комментариях поклонники певца выразили ему соболезнования и слова поддержки.

Напомним, 4 апреля 2025 год ушла из жизни мама Айдара Галимова Бибинур Галимовна.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования Айдару Ганиевичу и разделяет горечь невосполнимой утраты.