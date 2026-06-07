Башкирское издательство «Китап» стало лауреатом фестиваля «Красная площадь»

В номинации «Лучшие книги для детей и юношества» издательство наградили дипломом за книгу «Башкирские сказки и легенды» Ю. Андрианова.

В рамках общероссийского конкурса АСКИ «Лучшие книги года — 2026» за книгу Сергея Аксакова «Аленький цветочек» издательству вручили специальный диплом.

Награду получила директор издательства «Китап» Эльмира Хайритдинова.

Организаторы поблагодарили коллектив издательства за отличную работу и отметили, что книги «Китап» достойно занимают места на конкурсах, сообщили в пресс-службе.