Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
07:23 (UTC+5), 05 Июня 2026

В Башкирии пройдут мероприятия к Пушкинскому дню

День русского языка отмечается ежегодно 6 июня — в день рождения Александра Пушкина, основоположника современного русского литературного языка. В России этот праздник также называют Пушкинским днём. О мероприятиях, посвященных знаменательной дате, рассказали в минкультуры республики.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

В преддверии Международного дня русского языка в читальном зале Национальной библиотеки РБ открылась книжная выставка «Русский язык — главное богатство нашей культуры». Экспозиция знакомит с лучшими изданиями, раскрывающими красоту и возможности русского языка. Книга Александра Горшкова «Все богатство, сила и гибкость нашего языка» расскажет о феномене языка А. С. Пушкина и о том, почему великого поэта по праву считают создателем современного русского литературного языка. Учебник «Культура русской речи» — практическое пособие, которое научит не только говорить правильно, но и выразительно. Особое внимание в нем уделено искусству публичного выступления и нюансам профессионального общения. Выставка будет действовать до 19 июня.

5 и 6 июня на сцене Башкирского государственного академического театра оперы и балета будет представлен балет «Барышня-крестьянка» — лёгкий, ироничный спектакль, созданный по мотивам одноимённой повести А. С. Пушкина.

6 июня ко Дню русского языка в Национальном музее Республики Башкортостан будет представлена специальная познавательная программа о тифлокомментировании. Лекция-диалог «Русский язык как мост к визуальному» поможет узнать, как богатство русского языка помогает стирать границы в восприятии искусства и почему тифлокомментирование — это высший пилотаж владения речью. В рамках интерактивного практикума «Опиши невидимое» гости смогут попробовать себя в роли тифлокомментаторов. Также запланирована демонстрация работы с музейными экспонатами в формате «услышать невидимое».

Союз писателей Башкортостана проводит в интернете поэтический онлайн-флешмоб «Читаем Пушкина» по творчеству великого русского поэта. Информацию можно найти в официальных аккаунтах организации. Для участия надо записать видео: выразительно прочитать любое стихотворение или отрывок из произведения А. С. Пушкина, опубликовать готовый видеоролик на своей личной странице или в сообществе организации в соцсетях, отметить организатора - Союз писателей РБ, добавить хэштеги: #ЧитаемПушкина и #СоюзПисателейРБ.

пресс-служба Национальный музей РБпресс-служба Национальный музей РБ
Фото: пресс-служба | Национальный музей РБ

В Сибайском концертно-театральном объединении состоится показ яркого спектакля «Жили-были...» от детского театра «Сулпан». Юным зрителям и их родителям представят сценическую версию, созданную по мотивам бессмертных произведений Пушкина. В основу спектакля легли две любимые многими поколениями истории: остроумная и поучительная сказка «О попе и работнике его Балде» и прекрасная, полная глубокого смысла «Сказка о рыбаке и рыбке».

Нефтекамская госфилармония запустила флешмоб по чтению стихотворений. Для участия надо записать на видео собственное прочтение любого стихотворения Пушкина и поделиться творением в соцсетях с хештегом #Деньрусскогоязыка. Открыли флешмоб мастера художественного слова Ирина Халикова, Розалия Карачурина и заслуженный артист РБ Валентина Миниахметова. Их виртуозное исполнение стихотворения «Туча» стало прекрасным началом этого творческого марафона.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru