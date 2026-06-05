В Башкирии пройдут мероприятия к Пушкинскому дню

В преддверии Международного дня русского языка в читальном зале Национальной библиотеки РБ открылась книжная выставка «Русский язык — главное богатство нашей культуры». Экспозиция знакомит с лучшими изданиями, раскрывающими красоту и возможности русского языка. Книга Александра Горшкова «Все богатство, сила и гибкость нашего языка» расскажет о феномене языка А. С. Пушкина и о том, почему великого поэта по праву считают создателем современного русского литературного языка. Учебник «Культура русской речи» — практическое пособие, которое научит не только говорить правильно, но и выразительно. Особое внимание в нем уделено искусству публичного выступления и нюансам профессионального общения. Выставка будет действовать до 19 июня.
5 и 6 июня на сцене Башкирского государственного академического театра оперы и балета будет представлен балет «Барышня-крестьянка» — лёгкий, ироничный спектакль, созданный по мотивам одноимённой повести А. С. Пушкина.
6 июня ко Дню русского языка в Национальном музее Республики Башкортостан будет представлена специальная познавательная программа о тифлокомментировании. Лекция-диалог «Русский язык как мост к визуальному» поможет узнать, как богатство русского языка помогает стирать границы в восприятии искусства и почему тифлокомментирование — это высший пилотаж владения речью. В рамках интерактивного практикума «Опиши невидимое» гости смогут попробовать себя в роли тифлокомментаторов. Также запланирована демонстрация работы с музейными экспонатами в формате «услышать невидимое».
Союз писателей Башкортостана проводит в интернете поэтический онлайн-флешмоб «Читаем Пушкина» по творчеству великого русского поэта. Информацию можно найти в официальных аккаунтах организации. Для участия надо записать видео: выразительно прочитать любое стихотворение или отрывок из произведения А. С. Пушкина, опубликовать готовый видеоролик на своей личной странице или в сообществе организации в соцсетях, отметить организатора - Союз писателей РБ, добавить хэштеги: #ЧитаемПушкина и #СоюзПисателейРБ.
В Сибайском концертно-театральном объединении состоится показ яркого спектакля «Жили-были...» от детского театра «Сулпан». Юным зрителям и их родителям представят сценическую версию, созданную по мотивам бессмертных произведений Пушкина. В основу спектакля легли две любимые многими поколениями истории: остроумная и поучительная сказка «О попе и работнике его Балде» и прекрасная, полная глубокого смысла «Сказка о рыбаке и рыбке».
Нефтекамская госфилармония запустила флешмоб по чтению стихотворений. Для участия надо записать на видео собственное прочтение любого стихотворения Пушкина и поделиться творением в соцсетях с хештегом #Деньрусскогоязыка. Открыли флешмоб мастера художественного слова Ирина Халикова, Розалия Карачурина и заслуженный артист РБ Валентина Миниахметова. Их виртуозное исполнение стихотворения «Туча» стало прекрасным началом этого творческого марафона.
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