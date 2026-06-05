В Башкирии пройдут мероприятия к Пушкинскому дню

В преддверии Международного дня русского языка в читальном зале Национальной библиотеки РБ открылась книжная выставка «Русский язык — главное богатство нашей культуры». Экспозиция знакомит с лучшими изданиями, раскрывающими красоту и возможности русского языка. Книга Александра Горшкова «Все богатство, сила и гибкость нашего языка» расскажет о феномене языка А. С. Пушкина и о том, почему великого поэта по праву считают создателем современного русского литературного языка. Учебник «Культура русской речи» — практическое пособие, которое научит не только говорить правильно, но и выразительно. Особое внимание в нем уделено искусству публичного выступления и нюансам профессионального общения. Выставка будет действовать до 19 июня.

5 и 6 июня на сцене Башкирского государственного академического театра оперы и балета будет представлен балет «Барышня-крестьянка» — лёгкий, ироничный спектакль, созданный по мотивам одноимённой повести А. С. Пушкина.

6 июня ко Дню русского языка в Национальном музее Республики Башкортостан будет представлена специальная познавательная программа о тифлокомментировании. Лекция-диалог «Русский язык как мост к визуальному» поможет узнать, как богатство русского языка помогает стирать границы в восприятии искусства и почему тифлокомментирование — это высший пилотаж владения речью. В рамках интерактивного практикума «Опиши невидимое» гости смогут попробовать себя в роли тифлокомментаторов. Также запланирована демонстрация работы с музейными экспонатами в формате «услышать невидимое».

Союз писателей Башкортостана проводит в интернете поэтический онлайн-флешмоб «Читаем Пушкина» по творчеству великого русского поэта. Информацию можно найти в официальных аккаунтах организации. Для участия надо записать видео: выразительно прочитать любое стихотворение или отрывок из произведения А. С. Пушкина, опубликовать готовый видеоролик на своей личной странице или в сообществе организации в соцсетях, отметить организатора - Союз писателей РБ, добавить хэштеги: #ЧитаемПушкина и #СоюзПисателейРБ.