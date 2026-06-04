Работу уфимского фотографа отобрали на выставку проекта Russian Photo Expo

Работа уфимского фотографа Регины Яруллиной попала на выставку «Детство» проекта Russian Photo Expo. Экспозиция открылась в Санкт-Петербурге в честь Международного дня защиты детей.

Всего от фотографов поступило 2600 заявок. Организаторы отобрали 274 снимка для участия в экспозиции. На кадрах – первые открытия, радость игры, тепло семейных моментов и живое любопытство к окружающему миру. Словом, самые счастливые моменты детства.

Экспозиция будет работать до 2 июля.

Ранее работы другого фотографа из Уфы попали на международную выставку о семье в Беларуси.