В Уфе пройдут мероприятия всероссийского проекта «Театральный поезд»

Впервые в истории страны два поездных состава «Владивосток – Москва» и «Севастополь – Москва» отправятся навстречу друг другу, чтобы 30 июня встретиться в столице.

Как сообщили в пресс-службе минкультуры, восточный маршрут проекта включает 25 городов, южный – 19, в числе которых и Уфа. В проекте примут участие свыше 5000 артистов, которые покажут зрителям более 280 постановок. В каждом городе-остановке проводится двухдневный театральный фестиваль: спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы, творческие встречи.

В рамках проекта в Уфу приедут гости из Самарской и Саратовской областей: Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича – опера для детей «Репка» (по Р. Сагдиеву); Самарский театр кукол – «Жил-был Король» (по С. Седову); Драматический театр «Грань» – «Мой бедный Марат» (по А. Арбузову); Театр драмы, музыки и поэзии для детей и молодёжи «Балаганчикъ» – «Жила-была Деревенька» (по сценарию Е. Гладыревой); ансамбль народных инструментов «Парафраз» Саратовской областной филармонии – мюзикл «Кот в сапогах по-русски» (по Д. Самойлову); Драматический театр города Вольска – «Барышня-крестьянка» (по А. Пушкину).

Свои спектакли в рамках проекта покажут республиканские театры: Национальный молодёжный театр им. М. Карима – «Волшебная мельница» (по Мустаю Кариму); Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова – Национальный оркестр народных инструментов РБ; Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури – «Урал-батыр» (по одноимённому башкирскому эпосу); Государственный академический русский драматический театр РБ – «Собрание сочинений» (Е. Гришковец); Уфимский государственный татарский театр «Нур» – «Галиябану» (по пьесе Мирхайдара Файзи); Башкирский государственный театр кукол примет на своей сцене Самарский театр кукол; Народный студенческий театр «Серебряная маска» БГАУ – «Сон в летнюю ночь» (У. Шекспир) (выступление в Доме актёра им. Б. Юсуповой).

Помимо показов спектаклей, на протяжении двух дней в зале ожидания Уфимского железнодорожного вокзала будет работать выставка, посвящённая 150-летию СТД России, а также творческая программа любительских театров. 8 мая в рамках образовательной площадки в Доме актёра имени Бедер Юсуповой состоится лекция театроведа, театрального критика, преподавателя кафедры теории и истории искусства Уфимского государственного института искусств имени З. Исмагилова Ирины Шамсутдиновой, посвящённая 150-летию Союза театральных деятелей РФ. После лекции пройдёт мастер-класс на тему «Выбор репертуара. Методика работы с детским театральным коллективом» для руководителей школьных театров Республики Башкортостан. Ведущий – главный режиссёр Драматического театра города Вольска Пётр Куликов.

Вход на большинство спектаклей осуществляется по билетам, на спектакль «Сон в летнюю ночь» Народного студенческого театра БГАУ «Серебряная маска» в Доме актёра 9 июня – вход свободный.