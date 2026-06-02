Проект библиотеки для слепых из Уфы получил президентский грант

Владимир Путин подписал указ о присуждении президентских грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства по итогам конкурса, проведенного в 2025 году.

Как стало известно «Башинформу» после изучения документа, среди победителей есть проект из Уфы. И. о. директора Ирина Кучербаева получит федеральный грант на создание военно-патриотического клуба для незрячих «Миссия памяти».

Ранее Владимир Путин отметил заслуги трёх жителей Башкирии.