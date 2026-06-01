В Уфе открылась выставка горячей эмали по легендам Шульган-Таша

Торжественное открытие выставки «Горячая эмаль: вдохновение Шульган-Ташем» состоялось в Уфимской художественной галерее. Экспозиция стала итогом двух всероссийских творческих симпозиумов по горячей эмали, которые прошли в музейном комплексе «Шульган-Таш» в 2024 и 2025 годах.

Над произведениями работали художники-эмальеры из Санкт-Петербурга, Уфы, Грозного, Ростова-на-Дону, Чебоксар и Пензы. Каждый мастер привнёс своё видение, традиции родной школы и индивидуальный стиль. В результате родились уникальные работы, в которых переплелись древние традиции горячей эмали, современные художественные приёмы и образы, навеянные легендами и природой Шульган-Таша.

Горячая эмаль – один из самых сложных и выразительных материалов в декоративно-прикладном искусстве. Она способна хранить красоту веками. Каждая работа на выставке — это послание художника, запечатлённое в стекле и металле.

Открытие выставки художник-акварелист Джамиль Ахмедгалиев назвал событием, близким к уникальному для республики.

– Это работа в относительно новом для Башкортостана материале. В экспозицию включены работы авторов из других республик: Чечни, Татарстана, Чувашии. Каждый представитель своего народа внёс своё внутреннее содержание, и, оказываясь внутри этой экспозиции, мы оказываемся внутри всей нашей разноцветной, замечательной страны. Этим выставка очень примечательна. Думаю, она даст старт дальнейшим поискам, открытиям и очень хорошим находкам в этой замечательной технике, — отметил художник.

Куратор всероссийского симпозиума по горячей эмали Салават Гилязетдинов рассказал, что выставки местной башкирской эмали такого масштаба никогда не было.

– В 2019 году мы проводили в Уфе всероссийскую выставку-конкурс по горячей эмали, но уже с готовыми работами. С тех пор зародилась мечта создать центр башкирской эмали, но она никак не сбывалась, пока мы не встретились с руководством музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш». Эта встреча стала для меня знаковой, — поделился Гилязетдинов.

По его словам, важно не только открыть центр, но и сделать так, чтобы у него была своя жизнь даже после основателей.

– Будет замечательно, если молодёжь продолжит традицию. В своё время наши аксакалы сформировали школу башкирской живописи, которая живёт до сих пор. Если мы сумеем создать такую школу именно в искусстве эмали, это станет большим вкладом в культуру республики. В России про наш центр уже знают, многие хотят приехать поработать — даже из-за рубежа. Итогом двух симпозиумов в «Шульган-Таше» стали более полусотни работ, которые пополнили фонд музея. Симпозиум наш интересен многим. Поездка в «Шульган-Таш» производит сильное впечатление: природа, открытые люди, башкирское гостеприимство. Наш симпозиум берёт уровнем организации, атмосферой, природой. Поэтому мы не объявляем о нём, а просто приглашаем тех, у кого можем получить знания. Мы должны аккумулировать тот пласт знаний, который есть у мастеров, собрать методическую базу, чтобы потом на этой основе звать и учить студентов. В республике много учебных заведений, которые готовят художников, дизайнеров, будущих ювелиров…