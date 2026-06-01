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10:46 (UTC+5), 01 Июня 2026

В Башкирии начался прием заявок на конкурс кураистов имени Юмабая Исянбаева

Фото: пресс-служба | Республиканский центр народного творчества
Лейла Аралбаева

В Башкирии начался прием заявок на Республиканский конкурс кураистов имени Юмабая Исянбаева. Конкурс пройдет 19-20 июня в селе Акъяр Хайбуллинского района.

Республиканский конкурс кураистов им. Юмабая Исянбаева будет посвящен 135-летию со дня рождения выдающегося музыканта. Мероприятие направлено на сохранение, возрождение и дальнейшее развитие традиций исполнения на курае, выявление талантливых исполнителей, приобщение молодежи к башкирскому инструментальному фольклору.

К участию приглашаются самодеятельные и профессиональные исполнители на курае и ансамбли кураистов в трех возрастных категориях: до 12 лет (включительно), от 12 лет до 16 лет (включительно) и старше 16 лет. Заявки на участие принимаются до 15 июня.

Юмабай Исянбаев стал одним из основоположников профессионального исполнительского искусства на курае, а также один из первых башкирских музыкантов, который представил национальное искусство на зарубежной сцене. Его вклад в развитие башкирской культуры неоценим и значим для будущих поколений. В 2024 году в Хайбуллинском районе открыли памятник выдающемуся кураисту Юмабаю Исянбаеву. В Башкирском издательстве «Китап» была издана книга-альбом «Юмабай Исянбаев», посвященная жизни и деятельности башкирского музыканта. 

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