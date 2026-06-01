Джазовый биг-бенд из Башкирии выступит в Москве

«Для нашего коллектива большая честь и огромная ответственность — представлять джазовый Башкортостан на столь масштабной и значимой сцене. Мы знаем о поддержке и интересе к уфимскому джазу не только в России, но и за её пределами, — отметил Олег Касимов. — Особая атмосфера этого фестиваля — вдохновение для музыкантов и настоящий праздник для зрителей! Мы подготовили уникальную программу, в которой сочетаются традиции башкирского джаза и современные музыкальные тенденции. Уверен: публика услышит наш голос и почувствует колорит нашей республики в каждой композиции».
Выступление Биг-бенда БГФ состоится 10 июня в парке «Зарядье», где коллектив исполнит как авторские композиции, так и джазовые стандарты. Башкирский оркестр удостоился чести закрыть концертную программу этого дня.
С 8 по 14 июня в Москве на крупнейшем фестивале соберутся более 1000 исполнителей из России и зарубежных стран. В течение семи дней москвичей и гостей столицы ждут выступления ведущих оркестров и солистов, новейшие джазовые проекты и уникальные творческие эксперименты.
Среди хедлайнеров из России в этом году: Игорь Бутман, Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр, Виктор Добронравов & LRK Trio, Пётр Налич, Пётр Дранга и Бэнд, Алексей Гоман и Маленький Оркестр, Billy`s Band, ВИА «Пролетарское Танго» и многие другие. Пятый год подряд концерты фестиваля будут проходить на самых популярных городских площадках Москвы. Открытие и закрытие Московского джазового фестиваля пройдут в Концертном зале имени Чайковского, а также на протяжении пяти дней именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы выступят в саду «Эрмитаж», в парке Горького и «Зарядье», на ВДНХ и на Гоголевском бульваре.
В рамках Московского джазового фестиваля пройдет Международный форум Jazz Across Borders (JAB). VIII сезон форума соберет ведущих продюсеров из разных стран мира, программных директоров фестивалей и клубов, представителей российских филармоний, руководителей ведущих джазовых оркестров страны и молодых профессионалов сферы.
Художественного руководителя и главного дирижера Биг-бэнда и Камерного оркестра Башкирской государственной филармонии, художественного руководителя Международного джазового фестиваля «Розовая пантера», народного артиста Республики Башкортостан Олега Касимова пригласили стать участником форума, а именно — саммита руководителей джазовых оркестров России. Он стал одним из четырех спикеров из России наряду с руководителями джазовых оркестров из Казани, Питера и Ростова.
В этом году Московский джазовый фестиваль отмечает свое пятилетие. За годы существования он впитал в себя все лучшее и во многом даже превзошёл опыт зарубежных форумов. Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив, художественный руководитель фестиваля — народный артист России Игорь Бутман.
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