Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
10:33 (UTC+5), 01 Июня 2026

Джазовый биг-бенд из Башкирии выступит в Москве

Биг-бенд Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова примет участие в Московском международном джазовом фестивале. Коллектив под управлением народного артиста Башкортостана Олега Касимова представит уфимскую джазовую школу, сообщили «Башинформу» в пресс-службе филармонии.

Фото: пресс-служба | Башгосфилармония имени Хусаина Ахметова
Лейла Аралбаева

«Для нашего коллектива большая честь и огромная ответственность — представлять джазовый Башкортостан на столь масштабной и значимой сцене. Мы знаем о поддержке и интересе к уфимскому джазу не только в России, но и за её пределами, — отметил Олег Касимов. — Особая атмосфера этого фестиваля — вдохновение для музыкантов и настоящий праздник для зрителей! Мы подготовили уникальную программу, в которой сочетаются традиции башкирского джаза и современные музыкальные тенденции. Уверен: публика услышит наш голос и почувствует колорит нашей республики в каждой композиции».

Выступление Биг-бенда БГФ состоится 10 июня в парке «Зарядье», где коллектив исполнит как авторские композиции, так и джазовые стандарты. Башкирский оркестр удостоился чести закрыть концертную программу этого дня. 

С 8 по 14 июня в Москве на крупнейшем фестивале соберутся более 1000 исполнителей из России и зарубежных стран. В течение семи дней москвичей и гостей столицы ждут выступления ведущих оркестров и солистов, новейшие джазовые проекты и уникальные творческие эксперименты.

Среди хедлайнеров из России в этом году: Игорь Бутман, Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр, Виктор Добронравов & LRK Trio, Пётр Налич, Пётр Дранга и Бэнд, Алексей Гоман и Маленький Оркестр, Billy`s Band, ВИА «Пролетарское Танго» и многие другие. Пятый год подряд концерты фестиваля будут проходить на самых популярных городских площадках Москвы. Открытие и закрытие Московского джазового фестиваля пройдут в Концертном зале имени Чайковского, а также на протяжении пяти дней именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы выступят в саду «Эрмитаж», в парке Горького и «Зарядье», на ВДНХ и на Гоголевском бульваре.

В рамках Московского джазового фестиваля пройдет Международный форум Jazz Across Borders (JAB). VIII сезон форума соберет ведущих продюсеров из разных стран мира, программных директоров фестивалей и клубов, представителей российских филармоний, руководителей ведущих джазовых оркестров страны и молодых профессионалов сферы.

Художественного руководителя и главного дирижера Биг-бэнда и Камерного оркестра Башкирской государственной филармонии, художественного руководителя Международного джазового фестиваля «Розовая пантера», народного артиста Республики Башкортостан Олега Касимова пригласили стать участником форума, а именно — саммита руководителей джазовых оркестров России. Он стал одним из четырех спикеров из России наряду с руководителями джазовых оркестров из Казани, Питера и Ростова.

пресс-служба Башгосфилармония имени Хусаина Ахметова Олег Касимовпресс-служба Башгосфилармония имени Хусаина Ахметова Олег Касимов
Олег Касимов
Фото: пресс-служба | Башгосфилармония имени Хусаина Ахметова

В этом году Московский джазовый фестиваль отмечает свое пятилетие. За годы существования он впитал в себя все лучшее и во многом даже превзошёл опыт зарубежных форумов. Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив, художественный руководитель фестиваля — народный артист России Игорь Бутман.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru