В Уфе презентовали поэму для театра об Омаре Хайяме

Книга написана в форме рубаи — поэтического жанра, прославленного в том числе Омаром Хайямом. Всего произведение содержит 275 рубаи. Они созданы по мотивам повестей Явдата Ильясова, сообщил «Башинформу» автор.

Издание удалось осуществить спустя 12 лет после первой публикации в журнале. Поэма впервые была опубликована в журнале «Ватандаш» в 2015 году. Спонсором книги выступила известный композитор и педагог Марьям Султанова.

Презентация книги «Блуждающая звезда Омара Хайяма» прошла в кабинете имени Мустая Карима УУНиТ. Студенты задали вопросы о творчестве Фарита Ахмадиева, он подарил им книги с автографом.