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11:08 (UTC+5), 31 Мая 2026

В Башкирии стартует прием заявок на присуждение госпремий Салавата Юлаева

Комиссия при Главе Республики Башкортостан по Государственным премиям имени Салавата Юлаева объявляет конкурс на присуждение премий в области литературы, искусства и архитектуры. Прием заявок осуществляется с 1 июня по 1 августа 2026 года, сообщает пресс-служба минкультуры республики.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Лейла Аралбаева

Ежегодно присуждаются три госпремии, каждая в размере 1 млн рублей за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения литературы, искусства и архитектуры, получившие общественное признание и внесшие существенный вклад в культуру Башкортостана.

Для соискания премии в комиссию представляются следующие документы:

  • ходатайство организации (в случае самовыдвижения – автора (авторов) о выдвижении автора (авторов) на соискание Государственной премии;
  • выписка из протокола заседания коллегиального органа организации о выдвижении автора (авторов) на соискание Государственной премии, за исключением случаев самовыдвижения;
  • сведения об авторе (авторах) произведения, выдвигаемого на соискание Государственной премии;
  • согласие на обработку персональных данных от автора (авторов) произведения, выдвигаемого на соискание Государственной премии;
  • описание произведения, выдвигаемого на соискание Государственной премии;
  • аннотация произведения, выдвигаемого на соискание Государственной премии.

В комиссию представляются также (при наличии) в произвольной форме материалы обсуждений произведения, выдвигаемого на соискание госпремии, в средствах массовой информации и отзывы о произведении.

Указанные документы и материалы представляются с 1 июня по 1 августа 2026 года, при условии, что произведения, выдвигаемые на соискание госпремии, были опубликованы (исполнены, показаны, сооружены) не менее чем за полгода до даты начала приема документов. Перечень произведений, допущенных комиссией к конкурсу, публикуется в республиканских СМИ.

Документы на соискание госпремии принимаются комиссией по адресу: 450015, г. Уфа, ул. Революционная, 18, министерство культуры Республики Башкортостан, каб. 16.

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