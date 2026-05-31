В Башкирии стартует прием заявок на присуждение госпремий Салавата Юлаева

Ежегодно присуждаются три госпремии, каждая в размере 1 млн рублей за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения литературы, искусства и архитектуры, получившие общественное признание и внесшие существенный вклад в культуру Башкортостана.

Для соискания премии в комиссию представляются следующие документы:

ходатайство организации (в случае самовыдвижения – автора (авторов) о выдвижении автора (авторов) на соискание Государственной премии;

выписка из протокола заседания коллегиального органа организации о выдвижении автора (авторов) на соискание Государственной премии, за исключением случаев самовыдвижения;

сведения об авторе (авторах) произведения, выдвигаемого на соискание Государственной премии;

согласие на обработку персональных данных от автора (авторов) произведения, выдвигаемого на соискание Государственной премии;

описание произведения, выдвигаемого на соискание Государственной премии;

аннотация произведения, выдвигаемого на соискание Государственной премии.

В комиссию представляются также (при наличии) в произвольной форме материалы обсуждений произведения, выдвигаемого на соискание госпремии, в средствах массовой информации и отзывы о произведении.

Указанные документы и материалы представляются с 1 июня по 1 августа 2026 года, при условии, что произведения, выдвигаемые на соискание госпремии, были опубликованы (исполнены, показаны, сооружены) не менее чем за полгода до даты начала приема документов. Перечень произведений, допущенных комиссией к конкурсу, публикуется в республиканских СМИ.

Документы на соискание госпремии принимаются комиссией по адресу: 450015, г. Уфа, ул. Революционная, 18, министерство культуры Республики Башкортостан, каб. 16.