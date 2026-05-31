Поэты Башкирии стали лауреатами литературной премии «Гипертекст»

В номинации «Русский перевод» жюри признало победителем книгу стихотворений народного поэта Башкортостана Гузаль Ситдыковой «Природа милосердна» в переводе на русский язык профессора БГПУ им. М. Акмуллы Александра Шуралёва.
Эта книга была издана в Москве в издательстве «У Никитских ворот», в неё вошли стихотворения, в которых поэтически осмысливаются вечные вопросы бытия о предназначении человека и его неразрывной связи с семьёй, народом, Родиной, о великой миссии материнства и осознании на жизненном пути истинных духовных ценностей, о Божественной сущности всесильной и милосердной природы.
Эксперты отмечают точность и поэтическую чуткость перевода Александра Шуралёва. Ему удалось сохранить оригинальную философию, мягкую сэсэнскую напевность и глубокую мудрость стихотворений Гузаль Ситдыковой, сделав их доступными для широкой аудитории, пишет «Литературная газета».
Всего на соискание премии было подано свыше 3000 заявок от писателей из разных городов и регионов России и зарубежных стран.
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