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13:01 (UTC+5), 31 Мая 2026

Поэты Башкирии стали лауреатами литературной премии «Гипертекст»

В Москве в Центральном доме литераторов состоялась торжественная церемония награждения победителей 4-го сезона Всероссийской литературной премии имени А.Б. Чаковского «Гипертекст».

Фото: обложка книги | предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева

В номинации «Русский перевод» жюри признало победителем книгу стихотворений народного поэта Башкортостана Гузаль Ситдыковой «Природа милосердна» в переводе на русский язык профессора БГПУ им. М. Акмуллы Александра Шуралёва.

Эта книга была издана в Москве в издательстве «У Никитских ворот», в неё вошли стихотворения, в которых поэтически осмысливаются вечные вопросы бытия о предназначении человека и его неразрывной связи с семьёй, народом, Родиной, о великой миссии материнства и осознании на жизненном пути истинных духовных ценностей, о Божественной сущности всесильной и милосердной природы.

Эксперты отмечают точность и поэтическую чуткость перевода Александра Шуралёва. Ему удалось сохранить оригинальную философию, мягкую сэсэнскую напевность и глубокую мудрость стихотворений Гузаль Ситдыковой, сделав их доступными для широкой аудитории, пишет «Литературная газета».

Всего на соискание премии было подано свыше 3000 заявок от писателей из разных городов и регионов России и зарубежных стран.

дипломы предоставлено Башинформу
дипломы предоставлено Башинформу
Фото: дипломы | предоставлено Башинформу
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