В уфимский музей музыки имени Шаляпина передали боевую гитару из зоны СВО

Как сообщили в пресс-службе Национального музея РБ, инструмент принадлежит подполковнику в отставке УФСИН России по РБ, мобилизованному бойцу 1219 полка Андрею Нагорнову. Гитара прошла с ним через бои в Торецке, Горловке, Авдеевке и на Иловайском полигоне. На этом инструменте играли бойцы в перерывах между сражениями, потому что на войне музыка становится мощным оружием духа: она поднимает боевой дух, укрепляет веру в победу и помогает сохранять человеческое тепло даже в самые тяжёлые минуты.
Член Общественной палаты Уфы Анвар Байков доставил гитару в Уфу и передал музею.
«С фронта очень сложно забрать какой-либо инструмент — они нужны ребятам, это особый символ. Эту гитару нам удалось получить от бойца с позывным „Горыныч“. Гитара вся исписана позывными наших бойцов — их больше пятидесяти-шестидесяти человек расписалось. У этого инструмента есть особый след от фронта: на нём остались подписи ребят, которые уже погибли, отдавая свой долг Родине. Про Андрея нужно сказать отдельно — он геройский парень, отец двоих детей. Он чудом выживал, получая опасные ранения. Наверное, выживает он только благодаря молитвам родных, близких и всех нас с вами», — сказал Анвар Байков.
Теперь боевая гитара, замолчавшая на фронте, будет громко говорить здесь, в Уфе — напоминая о стойкости, мужестве и любви к жизни наших земляков.
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