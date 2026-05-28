В Башкирии ушел из жизни писатель Закир Акберов

Сегодня, 28 мая, на 80-м году ушел из жизни писатель, журналист Закир Акберов. Об этом «Башинформу» сообщили в Союзе писателей Башкирии.
Закир Насырович Акберов родился 4 марта 1947 года в селе Зяк-Ишметово Куюргазинского района. Высшее образование получил в Стерлитамакском педагогическом институте.
Трудовую деятельность начал в 1968 году учителем русского языка и литературы в Мурапталовской средней школе Куюргазинского района. Возглавлял педагогические коллективы Якшимбетовской средней школы и школы-интерната № 2 имени Юрия Гагарина города Кумертау, работал заведующим роно, зампредом исполкома райсовета, заведующим отделом пропаганды и агитации, секретарем по идеологии Кумертауского ГК КПСС.
В 1994 году был приглашен собственным корреспондентом в газету «Кызыл таң», в 1997–2010 годах работал главным редактором Кумертауской городской газеты «Время».
Закир Акберов с 2004 года был членом Союза писателей РФ и РБ. Автор 14 книг. Лауреат литературных премий имени Хакима Гиляжева и Баязита Бикбая, Ильдара Юзеева. Почетный гражданин Кумертау.
Прощание с писателем состоится завтра, 29 мая, в 12 часов в городе Кумертау по адресу улица Горького, 11.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Закира Насыровича.
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