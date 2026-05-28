Шаман «заставил» петь в своем клипе артистов-иноагентов из Уфы

Российский певец Шаман выпустил новый клип на песню «Россия – мама», в котором «спели» медиаперсоны, признанные иноагентами, в том числе выходцы из Уфы – Земфира* и Моргенштерн**.

В начале видео Шаман говорит: «Россия — для меня мама, и её нельзя предавать». Далее по ходу сюжета достает «личные дела» эмигрировавших звезд, проявляет их фото и развешивает на стене. В какой-то момент снимки, оживленные с помощью искусственного интеллекта, начинают «петь» припев: «Россия-мама, ты в сердце прямо, одна такая, с тобой до края».

«Что русский народ не прощает? Предательство. Там они за деньги выступают против России, а в моём клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им ещё позволяют сказать: "Россия-мама"», – пояснил сюжетную линию певец, презентуя в своих соцсетях клип.

Ранее «Башинформ» писал о том, что Евросоюз ввел санкции против Шамана, Полины Гагариной и Ивана Охлобыстина.

*Земфира признана минюстом РФ иноагентом

**Моргенштерн признан минюстом РФ иноагентом