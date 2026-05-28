Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
10:53 (UTC+5), 28 Мая 2026

Шаман «заставил» петь в своем клипе артистов-иноагентов из Уфы

Все лица на снимке признаны минюстом РФ иноагентами
Фото: Скриншот | Видео из телеграм-канала певца Шамана
Ляйсан Закирова

Российский певец Шаман выпустил новый клип на песню «Россия – мама», в котором «спели» медиаперсоны, признанные иноагентами, в том числе выходцы из Уфы – Земфира* и Моргенштерн**.

В начале видео Шаман говорит: «Россия — для меня мама, и её нельзя предавать». Далее по ходу сюжета достает «личные дела» эмигрировавших звезд, проявляет их фото и развешивает на стене. В какой-то момент снимки, оживленные с помощью искусственного интеллекта, начинают «петь» припев: «Россия-мама, ты в сердце прямо, одна такая, с тобой до края».

«Что русский народ не прощает? Предательство. Там они за деньги выступают против России, а в моём клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им ещё позволяют сказать: "Россия-мама"», – пояснил сюжетную линию певец, презентуя в своих соцсетях клип.

Ранее «Башинформ» писал о том, что Евросоюз ввел санкции против Шамана, Полины Гагариной и Ивана Охлобыстина. 

*Земфира признана минюстом РФ иноагентом

**Моргенштерн признан минюстом РФ иноагентом

На видео присутствуют изображения лиц, признанных минюстом РФ иноагентами
Другие видео
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru