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09:21 (UTC+5), 28 Мая 2026

Анита Цой стала народной артисткой Башкирии

Высокую награду ей вручил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Азат Гиззатуллин

Сегодня во время церемонии открытия шестой Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил почетное звание «Народный артист Республики Башкортостан» певице, композитору, поэтессе, телеведущей, народной артистке России Аните Цой.

«Для меня это большая честь, я всегда приезжаю в Башкортостан с большой радостью. Для меня это родная республика. У вас живут замечательные люди. Сегодня мне радостно видеть здесь в этом замечательном зале столько красивых женщин. Я благодарю Радия Фаритовича (Хабирова — прим. ред.) за столь высокую оценку моего скромного труда. Буду и дальше прославлять республику, которая богата своей природой, своими достижениями во всех сферах жизни, но в первую очередь своими трудолюбивыми, талантливыми и творческими людьми», — сказала Анита Цой, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
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