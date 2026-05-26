В Уфе назвали победителей фестиваля Рима Хасанова «Зимний романс»

На торжественном закрытии мероприятия участников и гостей приветствовал заместитель министра культуры РБ Ринат Гайсин:

«Ваше наследие — это бесценный дар, обогативший мировую культуру и продолжающий вдохновлять новые поколения музыкантов. Фестиваль „Зимний романс“, носящий ваше имя, призван сохранить и приумножить ту уникальную атмосферу, которую вы заложили в своих произведениях — атмосферу тонких переживаний, душевной теплоты и проникновенной лирики. Фестиваль собрал талантливых вокалистов и прекрасных музыкантов. Их выступления — свидетельство того, что традиции классического исполнительства развиваются и находят новых ярких представителей. Мы гордимся тем, что сегодня на этой сцене звучат произведения, исполненные с душой, мастерством и глубоким пониманием их художественного замысла».

Гала-концерту фестиваля предшествовал конкурсный этап. В нем приняли участие более 100 вокалистов и инструменталистов от 18 до 35 лет из Башкортостана, Татарстана, Челябинской области. Оценивало выступления жюри во главе с Римом Хасановым.

Гран-при получили сразу два исполнителя. Солистка Сибайского концертно-театрального объединения, лауреат республиканских, всероссийских и международных конкурсов Яна Ильясова покорила сердца зрителей и жюри лирической песней Рима Хасанова «Яңғыҙ аҡҡош күлдәрҙә», а выпускник УГИИ им. Загира Исмагилова Загир Ганеев (класс Идриса Газиева) исполнил легендарную композицию маэстро «Һуң түгелдер», которую в свое время прославил Радик Гареев.

— Для меня большая честь выступать перед легендарным композитором Римом Хасановым. Я очень люблю его творчество, его песни занимают особое место в моём репертуаре. Они трогают до глубины души, поэтому я очень волновалась перед выступлением, а когда сам маэстро вручал мне награду, я испытала непередаваемые эмоции. Музыка Рима Хасанова — это не просто красивые мелодии, это музыка души, которую приятно исполнять. Я с большим удовольствием включаю его песни в свой репертуар, — поделилась Яна Ильясова.

— Так получилось, что я до сих пор не был лично знаком с Римом Махмутовичем. Было огромное желание пообщаться с ним, я рад, что мне это удалось. Главная награда для меня — выйти на сцену, показать свои чувства, внутренний мир. Песня «Һуң түгелдер» моя любимая. А рекомендовал мне ее мой педагог Идрис Газиев. Он давно почувствовал некую схожесть моего голоса с голосом легендарного Радика Гареева и часто добавляет в мой репертуар его песни. Текст песни, написанный поэтом Сафуаном Алибаевым, сложен и красив, он заставляет задуматься о том, что нельзя упускать яркие моменты жизни, необходимо дорожить ими. Рим Махмутович виртуозно написал музыку, обрамив этот текст трогательной гармонией. Петь эту песню с полным пониманием ее содержания и донести мысль до зрителей – было моей главной задачей, — отметил Загир Ганеев.