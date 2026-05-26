Оркестр народных инструментов Башкирии выступит на международном фестивале

В программе «Восток – дело тонкое», которую представит НОНИ РБ – произведения композиторов Башкортостана, Татарстана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также известные темы из турецких сериалов («Великолепный век», «Жестокий Стамбул», «Королек – птичка певчая» и другие).

Фестиваль «Притяжение музыки» традиционно собирает музыкантов и слушателей из разных стран. Его программа объединяет музыкальные концерты, мастер-классы и межкультурное общение, открывая новые грани творчества и сотрудничества между коллективами.

«Мы второй год подряд принимаем участие в таком масштабном форуме. В прошлом году выступали с программой «Музыка, рожденная ветром», где наряду с народными и классическими башкирскими сочинениями, прозвучали новые композиции, написанные специально для нашего оркестра, многие – самими оркестрантами. Публика нас приняла очень тепло, были восторженные отклики, – говорит руководитель коллектива и главный дирижер Национального оркестра народных инструментов РБ Ринат Мухаметзянов. – В этом году организаторы фестиваля специально запросили премьеру программы «Восток – дело тонкое», которая была представлена в филармонии в апреле. Для нас большая честь представлять Республику Башкортостан на таком значимом международном фестивале, как «Притяжение музыки». Это уникальная площадка для творческого обмена, где мы знакомим зрителей с культурой нашей республики и приобщаемся к традициям других народов. Уверен, что музыка способна объединять людей сильнее любых слов, и на этом концерте каждый найдёт что-то близкое сердцу».

Кроме концертной программы, руководитель коллектива Ринат Мухаметзянов примет участие в круглом столе, посвященном развитию музыкального искусства. Ринат Гамирович расскажет участникам деловой программы фестиваля о развитии национальных коллективов в нашей республике, более подробно ознакомит с творчеством НОНИ РБ и поделится секретами привлечения молодого поколения к национальному искусству.