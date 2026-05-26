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10:48 (UTC+5), 26 Мая 2026

Оркестр народных инструментов Башкирии выступит на международном фестивале

Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан под управлением заслуженного артиста РБ Рината Мухаметзянова выступит на финальном концерте VI Международного фестиваля «Притяжение музыки». Концерт состоится 29 мая в Альметьевске (Татарстан).

Фото: Лейсан Минниханова | пресс-служба Башгосфилармонии
Лейла Аралбаева

В программе «Восток – дело тонкое», которую представит НОНИ РБ – произведения композиторов Башкортостана, Татарстана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также известные темы из турецких сериалов («Великолепный век», «Жестокий Стамбул», «Королек – птичка певчая» и другие).

Фестиваль «Притяжение музыки» традиционно собирает музыкантов и слушателей из разных стран. Его программа объединяет музыкальные концерты, мастер-классы и межкультурное общение, открывая новые грани творчества и сотрудничества между коллективами.

«Мы второй год подряд принимаем участие в таком масштабном форуме. В прошлом году выступали с программой «Музыка, рожденная ветром», где наряду с народными и классическими башкирскими сочинениями, прозвучали новые композиции, написанные специально для нашего оркестра, многие – самими оркестрантами. Публика нас приняла очень тепло, были восторженные отклики, – говорит руководитель коллектива и главный дирижер Национального оркестра народных инструментов РБ Ринат Мухаметзянов. – В этом году организаторы фестиваля специально запросили премьеру программы «Восток – дело тонкое», которая была представлена в филармонии в апреле. Для нас большая честь представлять Республику Башкортостан на таком значимом международном фестивале, как «Притяжение музыки». Это уникальная площадка для творческого обмена, где мы знакомим зрителей с культурой нашей республики и приобщаемся к традициям других народов. Уверен, что музыка способна объединять людей сильнее любых слов, и на этом концерте каждый найдёт что-то близкое сердцу».

Кроме концертной программы, руководитель коллектива Ринат Мухаметзянов примет участие в круглом столе, посвященном развитию музыкального искусства. Ринат Гамирович расскажет участникам деловой программы фестиваля о развитии национальных коллективов в нашей республике, более подробно ознакомит с творчеством НОНИ РБ и поделится секретами привлечения молодого поколения к национальному искусству.

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