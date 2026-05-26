Принимаются заявки на участие во второй Летней школе Ильдара Абдразакова

Фонд поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова продолжает прием заявок на Вторую Летнюю школу Ильдара Абдразакова. Образовательный интенсив для молодых оперных исполнителей состоится с 18 по 23 июня 2026 года в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

По итогам онлайн-прослушивания, которое завершится уже 8 июня, будут отобраны десять молодых оперных исполнителей – участников программы.

Художественный руководитель Фонда поддержки молодых талантов Ильдар Абдразаков отметил: «Для нас радостно и символично, что Летняя школа пройдет в легендарных стенах Капеллы – колыбели русской вокальной школы. В этом историческом месте коучи и эксперты нашей программы передадут свой опыт новому поколению оперных исполнителей».

23 июня Вторая Летняя школа завершится гала-концертом с участием выпускников программы. Торжественный вечер в концертном зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга откроет IX Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова.

«Соединение разных форматов занятий и событий дает молодым участникам полное погружение в профессиональную среду, – подчеркнул Ильдар Абдразаков. – В нашем деле очень важна обратная связь от наставников, за плечами которых большой исполнительский путь. И наша программа дарит замечательную возможность общаться с ними, впитывать знания и главное – совершенствовать себя как артиста. А выход на большую сцену по завершении программы – это момент, который многое значит для молодого музыканта, а для кого-то может стать точкой настоящего карьерного старта».

К участию приглашаются начинающие оперные исполнители в возрасте от 18 до 35 лет. Для подачи заявки необходимо направить письмо на summeracademia@yandex.ru с именем и фамилией в теме, приложить творческую биографию объемом не более одной страницы (формат Word или PDF), а также ссылки на видеозаписи одного романса и одной арии русских или зарубежных композиторов. К рассмотрению принимаются исключительно ссылки на видеохостинги VK Видео и RuTube.

Результаты прослушивания будут опубликованы 11 июня на официальном сайте и в социальных сетях Фонда поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова.