Стало известно, какие почетные гости приедут в Уфу на «Китап-Байрам»

Это помощник президента Российской Федерации, председатель Союза писателей России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, президент Ассоциации книгоиздателей России и вице-президент Российского книжного союза Константин Чеченев, государственный и общественный деятель, адвокат, заслуженный юрист РФ Павел Астахов, актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Безруков, ответственный секретарь правления Союза писателей России Николай Иванов, певица, народная артистка РФ Анита Цой.
– Это уже четвертая книжная ярмарка – состоявшаяся история со светлым содержанием. Она имеет огромный воспитательный эффект, что мы всех наших детей приучаем к книге, рассказываем о ценности книги, – подчеркнул Глава республики Радий Хабиров.
В деловых шатрах пройдут встречи с Гульшат Абдеевой, Аленой Филипповой. Также на площадке Национальной библиотеки пройдут встречи с Олегом Чегодаевым, Лилией Шафиковой, Александром Шубенковым. Дарья Воронова презентует книгу «Слышу себя на сквозь».
29 мая посетителей ярмарки ждет гала-концерт студенческой весны «Большая дружная семья», музыкально-литературный лекторий «Голоса родной земли», соревновательная программа для школьников в виде спортивной игры «Что? Где? Когда?». На площадке Национальной библиотеки выступят такие авторы, как Екатерина Горбунова, Алсу Идрисова, Рената Валеева, Рафаэль Багаутдинов.
Главам муниципалитетов Глава Башкирии поручил организовать на «Китап-Байрам» приезд детей.
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