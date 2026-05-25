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08:20 (UTC+5), 25 Мая 2026

Стало известно, какие почетные гости приедут в Уфу на «Китап-Байрам»

IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам» пройдет с 28 по 30 мая в Уфе на Советской площади, а также в муниципалитетах республики. И. о. министра культуры Башкирии Фанур Шайхисламов на оперативном совещании правительства анонсировал приезд почетных гостей мероприятия.

Фото: пресс-служба | минкультуры РБ
Лейла Аралбаева

Это помощник президента Российской Федерации, председатель Союза писателей России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, президент Ассоциации книгоиздателей России и вице-президент Российского книжного союза Константин Чеченев, государственный и общественный деятель, адвокат, заслуженный юрист РФ Павел Астахов, актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Безруков, ответственный секретарь правления Союза писателей России Николай Иванов, певица, народная артистка РФ Анита Цой.

– Это уже четвертая книжная ярмарка – состоявшаяся история со светлым содержанием. Она имеет огромный воспитательный эффект, что мы всех наших детей приучаем к книге, рассказываем о ценности книги, – подчеркнул Глава республики Радий Хабиров.

В деловых шатрах пройдут встречи с Гульшат Абдеевой, Аленой Филипповой. Также на площадке Национальной библиотеки пройдут встречи с Олегом Чегодаевым, Лилией Шафиковой, Александром Шубенковым. Дарья Воронова презентует книгу «Слышу себя на сквозь».

29 мая посетителей ярмарки ждет гала-концерт студенческой весны «Большая дружная семья», музыкально-литературный лекторий «Голоса родной земли», соревновательная программа для школьников в виде спортивной игры «Что? Где? Когда?». На площадке Национальной библиотеки выступят такие авторы, как Екатерина Горбунова, Алсу Идрисова, Рената Валеева, Рафаэль Багаутдинов.

Главам муниципалитетов Глава Башкирии поручил организовать на «Китап-Байрам» приезд детей.

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