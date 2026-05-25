Башдрамтеатр представит республику на фестивале «Федерация» в Грозном

Фестиваль пройдёт с 29 сентября по 6 октября в Грозном. Он объединит ведущие национальные театры страны и станет одним из ключевых театральных событий Года единства народов России. В программе — постановки театров из Башкортостана, Татарстана, Северной Осетии, Якутии, Чеченской Республики, Мордовии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и других регионов России.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе, Башдрамтеатр представит на фестивале кинодраму «Не успела сказать „Люблю“» по пьесе Гульсиры Гиззатуллиной в постановке главного режиссёра театра Айрата Абушахманова. Спектакль, вошедший в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска», уже получил широкий отклик зрителей и профессионального сообщества благодаря глубокой теме памяти, любви и человеческой судьбы.

Напомним, Башкирский академический театр драмы имени М. Гафури уже принимал участие в фестивале «Федерация». В 2019 году театр представил спектакль «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной, а в 2024 году — постановку «Бурёнушка» по роману Тансулпан Гариповой.

Как отметил главный режиссёр Башдрама Айрат Абушахманов, для театра фестиваль «Федерация» уже стал по-настоящему близкой площадкой.

— Фестиваль «Федерация» для Башкирского академического театра — это уже не чужое мероприятие и не чужие люди. В 2019 году спектакль «Зулейха открывает глаза» был тепло принят зрителями и критиками. Затем в фестивале участвовала «Бурёнушка», которая также вызвала большой отклик. Сегодня в Грозном уже есть зрители, которые знают, любят и ждут Башдрам на каждом фестивале. И я очень рад, что спектакль «Не успела сказать „Люблю“» прошёл отбор и будет показан в столице Чеченской Республики, — отметил Айрат Абушахманов.