Жители Башкирии отмечают День славянской письменности и культуры

Как сообщили в пресс-службе горсовета Уфы, новый алфавит был разработан православными монахами в IX веке и получил название «кириллица». Именно она легла в основу письменности белорусского, болгарского, македонского, русского, сербского, украинского и черногорского языков.
Кириллица оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. Впервые День славянской письменности и культуры отметили 24 мая 1857 года в Болгарии. Впоследствии традиция распространилась на другие страны, в том числе на Россию.
В Российской империи праздник впервые получил государственный статус 24 мая 1863 года – в год тысячелетия создания славянской азбуки. В советский период праздник был предан забвению, но в 1986 году его традиция возродилась. 30 января 1991 года празднику придали государственный статус, объявив 24 мая Днём славянской письменности и культуры.
В наши дни в рамках этого праздника проводятся научные форумы, фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие культурные мероприятия.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.