Жители Башкирии отмечают День славянской письменности и культуры

Как сообщили в пресс-службе горсовета Уфы, новый алфавит был разработан православными монахами в IX веке и получил название «кириллица». Именно она легла в основу письменности белорусского, болгарского, македонского, русского, сербского, украинского и черногорского языков.

Кириллица оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. Впервые День славянской письменности и культуры отметили 24 мая 1857 года в Болгарии. Впоследствии традиция распространилась на другие страны, в том числе на Россию.

В Российской империи праздник впервые получил государственный статус 24 мая 1863 года – в год тысячелетия создания славянской азбуки. В советский период праздник был предан забвению, но в 1986 году его традиция возродилась. 30 января 1991 года празднику придали государственный статус, объявив 24 мая Днём славянской письменности и культуры.

В наши дни в рамках этого праздника проводятся научные форумы, фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие культурные мероприятия.