Суббота, 13 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
16:28 (UTC+5), 22 Мая 2026

В Уфе Зарина Шиманская выступила с Госоркестром Башкирии

Госоркестр Башкортостана представил концерт «Музыка русского балета. Чайковский». Под управлением маэстро Дмитрия Крюкова прозвучали Первый фортепианный концерт и сюита из балета «Лебединое озеро» выдающегося русского композитора.

Фото: пресс-служба | Госоркестр РБ
Лейла Аралбаева

Солисткой выступила одна из ярких российских пианисток, лауреат множества международных конкурсов Зарина Шиманская.

Вдохновляясь музыкой с раннего детства, она окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (класс Нины Серёгиной), аспирантуру консерватории (класс Сергея Урываева) и магистратуру
Гамбургской высшей школы музыки и театра (класс Евгения Королёва). Гастролирует в России, странах Европы и Азии как солистка, в составе ансамблей и с симфоническими оркестрами. Первый фортепианный концерт Чайковского для неё одно из любимых произведений.

«Для каждого российского музыканта это сочинение – одна из главных жемчужин всего мирового репертуара. Он стал символом русской музыки, широты нашей души и всего лучшего, что есть в нашей культуре. Некоторое время назад я исполняла этот концерт в первоначальной авторской редакции, а для уфимской публики прозвучал классический вариант», - рассказала Зарина Шиманская.

С Госоркестром республики пианистка выступала впервые: их творческий союз на сцене главного концертного зала Башкортостана оценила уфимская публика и и.о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов.

«Репетиции с оркестром прошли на высоком уровне. Прекрасно сработались с Госоркестром Башкортостана и замечательным дирижером Дмитрием Крюковым, почувствовала высокий класс музыкантов. Желаю творческому коллективу ярких проектов! Уфа – прекрасный и красивый город, удалось посмотреть знаменитую выставку «Золото сарматов» в Музее археологии и этнографии, набережную Белой. Обязательно хотелось бы вернуться», – поделилась впечатлениями Зарина Шиманская.

пресс-служба Госоркестр РБ
пресс-служба Госоркестр РБ
пресс-служба Госоркестр РБ
пресс-служба Госоркестр РБ
пресс-служба Госоркестр РБ
пресс-служба Госоркестр РБ
Фото: пресс-служба | Госоркестр РБ
1 из 6
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru