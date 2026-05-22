В Уфе Зарина Шиманская выступила с Госоркестром Башкирии

Солисткой выступила одна из ярких российских пианисток, лауреат множества международных конкурсов Зарина Шиманская.

Вдохновляясь музыкой с раннего детства, она окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (класс Нины Серёгиной), аспирантуру консерватории (класс Сергея Урываева) и магистратуру

Гамбургской высшей школы музыки и театра (класс Евгения Королёва). Гастролирует в России, странах Европы и Азии как солистка, в составе ансамблей и с симфоническими оркестрами. Первый фортепианный концерт Чайковского для неё одно из любимых произведений.

«Для каждого российского музыканта это сочинение – одна из главных жемчужин всего мирового репертуара. Он стал символом русской музыки, широты нашей души и всего лучшего, что есть в нашей культуре. Некоторое время назад я исполняла этот концерт в первоначальной авторской редакции, а для уфимской публики прозвучал классический вариант», - рассказала Зарина Шиманская.

С Госоркестром республики пианистка выступала впервые: их творческий союз на сцене главного концертного зала Башкортостана оценила уфимская публика и и.о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов.

«Репетиции с оркестром прошли на высоком уровне. Прекрасно сработались с Госоркестром Башкортостана и замечательным дирижером Дмитрием Крюковым, почувствовала высокий класс музыкантов. Желаю творческому коллективу ярких проектов! Уфа – прекрасный и красивый город, удалось посмотреть знаменитую выставку «Золото сарматов» в Музее археологии и этнографии, набережную Белой. Обязательно хотелось бы вернуться», – поделилась впечатлениями Зарина Шиманская.