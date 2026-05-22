В Уфе на фестивале имени Рима Хасанова прозвучат его лучшие песни

Как рассказали «Башинформу» организаторы, гала-концерту предшествовал конкурсный этап. В нем приняли участие порядка 50 вокалистов и инструменталистов от 18 до 35 лет из Башкортостана, Татарстана, Челябинской области. Оценивало выступления компетентное жюри во главе с самим маэстро Римом Хасановым.

Межрегиональный фестиваль вокалистов и исполнителей «Зимний романс» проводится для сохранения и популяризации башкирского музыкального наследия, поддержки молодых исполнителей из Башкортостана и других регионов России, а также увековечения творчества выдающегося башкирского композитора Рима Хасанова. Проект знакомит новое поколение исполнителей и слушателей с его произведениями и передает лучшие традиции национальной музыкальной школы. Легендарный композитор имеет богатейшее наследие: он автор более 500 романсов и 400 песен, вошедших в золотой фонд башкирской профессиональной музыки.

Участники представили произведения маэстро, раскрыв богатство и многогранность его музыкального наследия. Вокалисты и вокально-инструментальные ансамбли продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства, глубокое понимание музыкального материала и индивидуальный творческий подход в интерпретации легендарных произведений.