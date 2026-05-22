В Уфе на фестивале имени Рима Хасанова прозвучат его лучшие песни

Как рассказали «Башинформу» организаторы, гала-концерту предшествовал конкурсный этап. В нем приняли участие порядка 50 вокалистов и инструменталистов от 18 до 35 лет из Башкортостана, Татарстана, Челябинской области. Оценивало выступления компетентное жюри во главе с самим маэстро Римом Хасановым.
Межрегиональный фестиваль вокалистов и исполнителей «Зимний романс» проводится для сохранения и популяризации башкирского музыкального наследия, поддержки молодых исполнителей из Башкортостана и других регионов России, а также увековечения творчества выдающегося башкирского композитора Рима Хасанова. Проект знакомит новое поколение исполнителей и слушателей с его произведениями и передает лучшие традиции национальной музыкальной школы. Легендарный композитор имеет богатейшее наследие: он автор более 500 романсов и 400 песен, вошедших в золотой фонд башкирской профессиональной музыки.
Участники представили произведения маэстро, раскрыв богатство и многогранность его музыкального наследия. Вокалисты и вокально-инструментальные ансамбли продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства, глубокое понимание музыкального материала и индивидуальный творческий подход в интерпретации легендарных произведений.
— Творения маэстро стали неотъемлемой частью современного башкирского искусства. Песня «Зимний романс» в исполнении народного артиста Башкортостана Фидана Гафарова считается самой узнаваемой, поэтому фестиваль носит такое название. Рим Хасанов — один из столпов башкирской профессиональной музыки. Его песни отличается мелодичностью, глубоким национальным характером и человечностью. Вклад Рима Махмутовча в развитие башкирской музыки, национального искусства неоценим. Он — живая легенда, и мы обязаны сделать все возможное, чтобы увековечить его творчество. Фестиваль «Зимний романс» проводится при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан, и мы надеемся, что он найдет отклик в душе зрителей и станет ежегодным, — отметила продюсер проекта, руководитель музыкального телеканала «Курай-ТВ», заслуженный работник культуры РФ Рита Уметбаева.
Имена победителей и лауреатов станут известны 25 мая на сцене ГКЗ «Башкортостан» во время гала-концерта фестиваля «Зимний романс». Вход свободный.
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