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13:23 (UTC+5), 22 Мая 2026

В Уфе на фестивале имени Рима Хасанова прозвучат его лучшие песни

25 мая в Уфе в ГКЗ «Башкортостан» состоится Межрегиональный фестиваль вокалистов и исполнителей имени Рима Хасанова «Зимний романс» (12+). Зрителей ждет яркая концертная программа, выступления конкурсантов, звезд башкирской эстрады и церемония награждения победителей фестиваля.

Фото: архив | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

Как рассказали «Башинформу» организаторы, гала-концерту предшествовал конкурсный этап. В нем приняли участие порядка 50 вокалистов и инструменталистов от 18 до 35 лет из Башкортостана, Татарстана, Челябинской области. Оценивало выступления компетентное жюри во главе с самим маэстро Римом Хасановым.

Межрегиональный фестиваль вокалистов и исполнителей «Зимний романс» проводится для сохранения и популяризации башкирского музыкального наследия, поддержки молодых исполнителей из Башкортостана и других регионов России, а также увековечения творчества выдающегося башкирского композитора Рима Хасанова. Проект знакомит новое поколение исполнителей и слушателей с его произведениями и передает лучшие традиции национальной музыкальной школы. Легендарный композитор имеет богатейшее наследие: он автор более 500 романсов и 400 песен, вошедших в золотой фонд башкирской профессиональной музыки.

Участники представили произведения маэстро, раскрыв богатство и многогранность его музыкального наследия. Вокалисты и вокально-инструментальные ансамбли продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства, глубокое понимание музыкального материала и индивидуальный творческий подход в интерпретации легендарных произведений.

пресс-служба фестиваля предоставлено Башинформупресс-служба фестиваля предоставлено Башинформу
Фото: пресс-служба фестиваля | предоставлено Башинформу

— Творения маэстро стали неотъемлемой частью современного башкирского искусства. Песня «Зимний романс» в исполнении народного артиста Башкортостана Фидана Гафарова считается самой узнаваемой, поэтому фестиваль носит такое название. Рим Хасанов — один из столпов башкирской профессиональной музыки. Его песни отличается мелодичностью, глубоким национальным характером и человечностью. Вклад Рима Махмутовча в развитие башкирской музыки, национального искусства неоценим. Он — живая легенда, и мы обязаны сделать все возможное, чтобы увековечить его  творчество. Фестиваль «Зимний романс» проводится при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан, и мы надеемся, что он найдет отклик в душе зрителей и станет ежегодным, — отметила продюсер проекта, руководитель музыкального телеканала «Курай-ТВ», заслуженный работник культуры РФ Рита Уметбаева.

Имена победителей и лауреатов станут известны 25 мая на сцене ГКЗ «Башкортостан» во время гала-концерта фестиваля «Зимний романс». Вход свободный. 

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