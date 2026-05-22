Популярного автора Зифу Кадырову приняли в Союз писателей Башкирии

Популярная писательница из Татарстана Зифа Кадырова стала членом Союза писателей Республики Башкортостан. Об этом сообщили в пресс-службе творческой организации.
- На рассмотрении для вступления в Союз писателей находятся более 170 кандидатов. Мы не можем всех принять в ряды профессиональных писателей, у нас издавна установлены серьезные требования, - отметила заместитель председателя СП РБ Танзиля Давлетбердина. – Творчество Зифы Кадыровой хорошо известно не только в нашей республике, но и за ее пределами. И когда от нее поступило заявление с пакетом документов, члены приемной комиссии поддержали единогласно.
Зифа Абдулвалиевна Кадырова родилась 7 октября 1958 года в деревне Ахун Учалинского района Башкортостана. В 1978 году переехала в город Набережные Челны, всю жизнь трудилась как рабочая на стройках штукатуром-маляром.
Книги начала писать в 2007 году, в возрасте 49 лет. Первая её книга «Сагынырсын — мин булмам» («Соскучишься — меня уже не будет») получила широкую известность. Зифу Кадырову называют самой загадочной фигурой в национальной литературе. Она победитель конкурса «Книга года» и обладательница внушительных тиражей.
На сегодняшний день Зифа Кадырова является автором восьми книг на татарском языке, четыре из которых переведены на русский, а две – на башкирский. Её произведения активно печатаются в СМИ Башкортостана, Татарстана, а также Оренбургской, Ульяновской и Самарской областей и других регионов России.
По мотивам её произведений были поставлены семь спектаклей на сценах ведущих театров Башкортостана и Татарстана, включая Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури и Уфимский государственный театр «Нур».
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