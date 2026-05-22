Суббота, 13 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
18:05 (UTC+5), 22 Мая 2026

Популярного автора Зифу Кадырову приняли в Союз писателей Башкирии

Вместе с ней ряды профессиональных писателей пополнили Нина Турицына (Уфа), Мунавис Низамутдинов (Илишевский район), Нурия Валиахметова (г. Туймазы).

Фото: Пресс-служба | Союз писателей РБ
Лейла Аралбаева

Популярная писательница из Татарстана Зифа Кадырова стала членом Союза писателей Республики Башкортостан. Об этом сообщили в пресс-службе творческой организации.

- На рассмотрении для вступления в Союз писателей находятся более 170 кандидатов. Мы не можем всех принять в ряды профессиональных писателей, у нас издавна установлены серьезные требования, - отметила заместитель председателя СП РБ Танзиля Давлетбердина. – Творчество Зифы Кадыровой хорошо известно не только в нашей республике, но и за ее пределами. И когда от нее поступило заявление с пакетом документов, члены приемной комиссии поддержали единогласно. 

Зифа Абдулвалиевна Кадырова родилась 7 октября 1958 года в деревне Ахун Учалинского района Башкортостана. В 1978 году переехала в город Набережные Челны, всю жизнь трудилась как рабочая на стройках штукатуром-маляром. 

Книги начала писать в 2007 году, в возрасте 49 лет. Первая её книга «Сагынырсын — мин булмам» («Соскучишься — меня уже не будет») получила широкую известность. Зифу Кадырову называют самой загадочной фигурой в национальной литературе. Она победитель конкурса «Книга года» и обладательница внушительных тиражей.

На сегодняшний день Зифа Кадырова является автором восьми книг на татарском языке, четыре из которых переведены на русский, а две – на башкирский. Её произведения активно печатаются в СМИ Башкортостана, Татарстана, а также Оренбургской, Ульяновской и Самарской областей и других регионов России.

По мотивам её произведений были поставлены семь спектаклей на сценах ведущих театров Башкортостана и Татарстана, включая Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури и Уфимский государственный театр «Нур».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru