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05:26 (UTC+5), 22 Мая 2026

Певица Альфина Азгамова получила звание заслуженного артиста Башкирии

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

Накануне в Уфе на концерте народного артиста РБ Элвина Грея известной татарской певице Альфине Азгамовой присвоили почётное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».

Награду артистке вручил заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана по внутренней политике Данияр Абдрахманов.

«Вы сегодня кумир не только старшего поколения, но и нашей молодежи. Желаем вам творческих успехов и чтобы еще долгие годы мы радовались вашим песням»,  — сказал Абдрахманов.

Альфина Азгамова — одна из самых ярких и самобытных певиц на татарской и башкирской эстраде. Её история уникальна тем, что на большую сцену она пришла не в юности, а в 44 года. Сегодня популярность певицы переживает настоящий ренессанс. Её старые хиты «Төнге урам» и «Онытмаган» получили вторую жизнь и пользуются большой популярностью у молодежи. Ее называют «башкирской Кадышевой», отмечая схожесть их творческих путей. 

Видео: Ляйсан Гаррапова | Общественная палата РБ
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